Maior spune ca Giuliani nu reprezinta SUA si are puncte de vedere incorecte: E de datoria mea sa apar reputatia tarii

Maior precizeaza intr-o declaratie de presa ca va raspunde "cu interes si deschidere" convocarii Centralei MAE, unde va oferi in mod detaliat toate explicatiile care i se vor solicita."In ceea ce priveste comentariul meu pe marginea unei scrisori atribuite lui Rudolph Giuliani, precizez ca cetateanul american amintit este o persoana privata care nu are nicio calitate oficiala in statul american", adauga diplomatul."In conditiile in care toate pozitiile oficiale exprimate public de reprezentantii Statelor Unite ale Americii in ultimii ani, inclusiv in cursul acestui an, au fost contrare spiritului si sensului mesajelor din scrisoarea atribuita domnului Rudolph Giuliani, am considerat, cu buna credinta, ca este de datoria mea, in calitate de ambasador al Romaniei, sa apar reputatia tarii noastre in fata unor puncte de vedere incorecte", explica acesta.Referitor la ipoteza afectarii relatiilor bilaterale cu Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior face trimitere totodata la scrisoarea pe care a primit-o anul trecut din partea actualului secretarului de stat Mike Pompeo, fost director al CIA, in care oficialul american remarca contributia sa la construirea unor relatii "excelente" cu Statele Unite.Ambasadorul subliniaza ca pune la dispozitia opiniei publice aceasta scrisoare "pentru o intelegere corecta a substantei relatiilor excelente cu SUA pe care le-am construit de-a lungul timpului in folosul Romaniei".Conform textul scrisorii, datata 16 mai 2017, Mike Pompeo, pe atunci directorul CIA, remarca parteneriatul extraordinar cu Statele Unite ale Americii, precum si conducerea exceptionala pe care Maior a asigurat-o in timpul mandatului de director al Serviciului Roman de Informatii si faptul ca acesta a avut un "impact profund si pozitiv asupra SRI si un rol determinant in dezvoltarea relatiilor dintre serviciile romanesti si americane care continua sa existe pana in prezent".De asemenea, in scrisoarea adresata lui Maior, Pompeo sublinia faptul ca in timpul mandatului de director al acestuia, SRI a devenit "unul dintre cele mai profesioniste, moderne si eficiente servicii de ...citeste mai departe despre " Maior spune ca Giuliani nu reprezinta SUA si are puncte de vedere incorecte: E de datoria mea sa apar reputatia tarii " pe Ziare.com