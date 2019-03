Manfred Weber ii cere lui Timmermans sa sanctioneze PSD care ar vrea sa legalizeze coruptia

Intr-un interviu publicat vineri, citat de AFP, Weber a precizat si ca actioneaza pentru a-i priva pe "cretinii" din partide de extrema dreapta de orice responsabilitate politica, citand-o pe Marine Le Pen.Manfred Weber i-a invitat pe social-democratii din Parlametul European (PE) si pe candidatul lor Frans Timmermans sa-si faca curatenie in interior si sa sanctioneze partide-problema.Citeste si Weber: Respect pentru cei care ies in strada. Trebuie un mecanism la nivelul UE pentru garantarea respectarii statului de drept"Eu vad ca el (Timmermans) nu ridica nici macar degetul mic impotriva social-democratilor din Romania, care sunt pe cale sa legalizeze in parte coruptia", a denuntat el.Manfred Weber considera, de asemenea, partidul social-democrat maltez un partid cu probleme, in contextul in care ancheta in vederea elucidarii asasinarii jurnalistei specializate in cazuri de coruptie Daphne Caruana Galizia s-a blocat, in opinia sa, si al unei implicari a mafiei.Manfred Weber ii ataca pe "cretinii" de extrema dreapta"Majoritatea mea de maine este de centru", a clamat bavarezul, care candideaza la succesiunea presedintelui Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker, intr-un interviu acordat cotidianului german Suddeutsche Zeitung."Ma bat exact pentru asta, pentru a face astfel incat cretini de dreapta ca cei de la AfD", Alternativa pentru Germania, un partid german de extrema dreapta, "sau ca cei din partidul lui (Marine) Le Pen sa nu obtina vreo responsabilitate politica", a declarat el.In aceasta privinta, el a exclus orice colaborare cu Partidul Lege si Justitie (PiS, conservatori, eurosceptici, xenofobi) din Polonia sau cu Liga (extrema dreapta) a vicepremierului Matteo Salvini, care guverneaza in Italia alaturi de Miscarea Cinci Stele (M5S, antisistem, populisti).In urma unor indelungate tergiversari, Partidul Popular European (PPE) a sfarsit prin a suspenda provizoriu, fara sa-l excluda, Partidul Fidesz al premierului suveranist ungar Viktor Orban, in urma unor derapaje si a unor atacuri la adresa statului de drept.Vezi si reactia UDMR dupa ce partidul lui Viktor Orban a fost suspendat din PPE ...citeste mai departe despre " Manfred Weber ii cere lui Timmermans sa sanctioneze PSD care ar vrea sa legalizeze coruptia " pe Ziare.com