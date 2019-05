Mii de oameni s-au adunat in Piata Victoriei pentru a transmite mesajul "Toti pentru Europa!"

Scopul evenimentului a fost acela de a-i motiva pe cetateni sa iasa la vot la alegerile europarlamentare, care se vor desfasura pe 26 mai, si de a constientiza importanta implicarii civice prin prezenta la vot.Ziare.com v-a tinut la curent LIVE cu evenimentele din Piata Victoriei:22:00 - Evenimentul s-a incheiat la ora stabilita, fara incidente, Piata Victoriei fiind plina in permanenta. Organizatorii au multumit celor cateva mii de participanti si au remarcat faptul ca fiecare participant a venit singur la eveniment si nu adus cu autocarul, cum se face la mitingurile PSD.21:20 - Pe scena a urcat Tudor Chirila, cu trupa Vama. Artistul a cantat cateva din piesele sale celebre si i-a indemnat pe cei prezenti sa mearga la vot si sa-i convinga si pe altii sa participe la alegeri. Acesta a mai precizat ca voturile trebuie si "pazite" prin implicare civica si reactii prompte de fiecare data cand cei de la putere se deconecteaza de alegatori si isi vad doar propriul interes.Foto: Declic21:10 - Carmen Uscatu si Oana Gheorghiu, de la asociatia "Daruieste Viata", care construieste primul spital de Oncologie si Radioterapie pentru copiii diagnosticati cu cancer din Romania, au urcat pe scena pentru a-i indemna pe cei prezenti sa mearga la vot si sa-i convinga si pe cei de acasa sa o faca.Ele au fost urmate de jurnalistul Moise Guran, care a subliniat ca urmeaza multe runde de alegeri, in viitorul apropiat, si toti trebuie sa ne facem datoria si sa mergem la vot. "Ne vedem la vot si nu uitati de referendum", a spus Guran.21:00 - La fel ca in serile de proteste, participantii la mitingul din Piata Victoriei si-au aprins lanternele telefoanelor mobile, pentru a transmite de aceasta data mesajul "Toti pentru Europa!".Foto: Declic20:45 - Trupa Omul cu Sobolani (OCS) si-a incheiat recitalul din Piata Victoriei, cu piesa Oda In Piata Romana.Foto: Declic20:00 - Corul Sound Choir a intonat imnul Uniunii Europene, iar membri ai comunitatii Declic au realizat o coregrafie speciala, realizand o inima alba, pe fundal albastru, pentru a transmite mesajul "Romania iubeste Europa".Foto: Declic19:45 - Trupa Taxi a urcat pe scena pentru a canta ceva mai noua melodie din repertoriu, care este dedicata politicienilor corupti.Trupa Taxi revine cu o ...citeste mai departe despre " Mii de oameni s-au adunat in Piata Victoriei pentru a transmite mesajul "Toti pentru Europa!" " pe Ziare.com