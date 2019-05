Marian Oprisan, vicepresedinte PSD: Liviu Dragnea sa demisioneze!

"Prieteni, Noi, cei din PSD, am inteles ca increderea covarsitoare cu care am fost investiti in 2016 este o responsabilitate imensa. Am pus suflet, am muncit ca noua, tuturor romanilor sa ne fie mai bine! Ca om politic, care am fondat PSD, nu am putut insa sa ignor faptul ca niste calcule meschine si o politica de resurse umane complet neinspirata si total autista la vocea societatii civile si a membrilor PSD au facut ca munca si performantele din ultimii doi ani de zile sa compromita increderea covarsitoare care ne-a fost acordata de poporul roman", scrie Oprisan pe Facebook "Cifrele de la iesirea din sectiile de vot, dar si sentimentul general al electoratului ne dau masura esecului conducerii Partidului Social Democrat in frunte cu Liviu Dragnea. Trebuie sa ne asumam realitatea: in numele interesului personal si a unor calcule meschine, Dragnea a reusit sa compromita increderea covarsitoare care ne-a fost acordata de poporul roman in 2016. De la 45% dintre voturi am ajuns, din cauza egoismului si incompetentei servile, pe pozitia a doua sau chiar a treia in unele orase. Concluzia este una singura, in inima oricarui PSD-ist adevarat, precum si in majoritatea sectiilor de votare: Dragnea trebuie sa plece! Nu maine, nu dupa vreo negociere de culise, ci acum!", spune Oprisan.Vicepresedintele PSD cere o reforma a PSD, care trebuie sa inceapa cu "despartirea de Dragnea si echipa sa", dar si "trei directii de actiune imediata: promovarea liderilor care au demonstrat cu rezultate, un dialog constructiv cu familia social democratilor europeni din care Dragnea ne-a exclus, revalidarea programului de guvernare dupa consultari deschise cu autoritatile locale si cu populatia"."Este momentul zero pentru PSD! Lansez invitatia tuturor celor care credem in social-democratie, inclusiv cei care au parasit partidul din cauza lui Liviu Dragnea, sa punem umarul la recastigarea respectului si a demnitatii!", conchide Oprisan.V.D. ...citeste mai departe despre " Marian Oprisan, vicepresedinte PSD: Liviu Dragnea sa demisioneze! " pe Ziare.com