Mediul de afaceri cere demisia Guvernului: A disparut din peisaj un om, iar sistemul a ramas la fel

"Guvernul, in ansamblul lui, trebuie sa plece. Eu nu cred in aceasta schimbare declarata in mod public. In continuare se intalnesc intre ei, nu ne-a chemat nimeni pana acum sa ne consultam, se schimba intre ei, dar nu e o schimbare de paradigma sau o intelegere a ceea ce a insemnat acest vot.De astazi incolo de ce credeti ca lucrurile se vor schimba? A disparut din peisaj un om, iar sistemul a ramas la fel", a aratat Jianu, care este si membru in grupul de lucru pe turism in cadrul Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei.El a precizat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca singura solutie este formarea unui guvern de uniune nationala, cu specialisti in politici publice pe fiecare domeniu in parte."Referendumul a fost si despre ordonantele de urgenta in domeniul economic. Multe asociatii ale mediului de afaceri au transmis membrilor sa voteze la referendum. De la inceputul anului avem 33 de ordonante de urgenta. Ce credeti ca se va schimba in acest regim de legiferare prin ordonante de urgenta a actualului Guvern?", a continuat Jianu.Reprezentantul mediului de afaceri a mai spus ca Parlamentul ar trebui sa abroge, in prima sedinta, OUG 114/2018, care este atat de nociva pentru economia tarii.Totodata, el a atras atentia ca Guvernul se imprumuta la nivel-record, in timp ce investitiile publice lipsesc cu desavarsire."Ce am vazut in campania electorala... Romanii au aratat ca au inteles ce au insemnat acele inaugurari de borduri pe drumuri de servitute, lucrau la autostrazi inexistente, se mutau de pe una pe alta si va mutau si pe dumneavoastra, mass-media, iar a doua zi lucrurile dispareau.Acest mod de a face politica nu mai poate continua. Milioane de romani au spus ca acest lucru trebuie sa se opreasca", a continuat Jianu.Potrivit acestuia, marele esec al Romaniei la presedintia Consiliului UE a fost ca nu am inchis negocierile pentru exercitiul financiar 2021-2017, pe care le va inchide Finlanda, Romania pierzand in acest fel cateva miliarde de euro din fondurile europene."Sper ca incepand din acest moment sa nu mai auzim de Fondul Suveran. Am fost la un pas de dezastru. Daca astfel de proiecte ar fi intrat in vigoar