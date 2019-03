"Ne-ar fi de ajutor daca Germania ar sustine activ aderarea Romaniei la Spatiul Schengen. Ne-am bucura", declara Teodor Melescanu intr-un interviu acordat publicatiei germane Die Welt.Ministrul roman de Externe s-a declarat favorabil unei propuneri a Germaniei privind eventuala admitere a Romaniei in Spatiul Schengen in mod etapizat. "Initial, ar fi eliminate controalele vamale in aeroporturi, iar in a doua etapa la punctele vamale instalate pe sosele si autostrazi. Ar fi mai bine decat nimic", a subliniat Melescanu.Romania este conectata deja la sistemul de schimb de informatii pentru Spatiul Schengen. "In plus, utilizam tehnologii ultramoderne pentru monitorizarea frontierelor, de la radare la aparate de identificare a amprentelor, de recunoastere faciala si a pasapoartelor. Iar persoanele aflate ilegal in Romania, care nu se comporta adecvat sau care fac propaganda pentru grupuri islamiste radicale sunt expulzate din tara noastra in 24 de ore", a explicat Melescanu, apreciind ca in Romania "se traieste mai sigur decat in Berlin, Paris ori Bruxelles".Intrebat ce beneficii ar avea europenii prin aderarea Romaniei la Schengen, Melescanu a raspuns: "Prin sistemele tehnologice avansate de protejare a frontierelor, putem contribui la securitatea Europei si vom asigura astfel controlul total asupra frontierelor UE in zona de sud-est".Vezi si Juncker si Tajani: Romania trebuie sa devina membru Schengen ...citeste mai departe despre " Melescanu cere Germaniei sa sustina aderarea la Schengen: in Romania se traieste mai sigur decat in Berlin, Paris ori Bruxelles " pe Ziare.com