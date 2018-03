Melescanu condamna anexarea Crimeii de catre Rusia, in timp ce Nastase vorbeste la Moscova despre buna vecinatate cu Putin

"In urma cu 4 ani, pe 18 martie 2014, Rusia a definitivat ocuparea ilegala a Crimeii, parte a teritoriului suveran al Ucrainei pe care Rusia il recunoscuse ca atare prin mai multe tratate internationale. Anexarea rusa a insemnat o serie de actiuni in aceeasi masura ilegale: de la dislocarea de trupe ruse de elita, in uniforme fara insemne oficiale, pana la organizarea sumara - prin incalcarea legislatiei ucrainene si a dreptului international - a unui referendum nelegitim. Presedintele Putin a sustinut initial ca acele trupe nu aveau nimic in comun cu Rusia, dar apoi a recunoscut ca el insusi a ordonat intreaga operatiune de anexare la sfarsitul lunii februarie 2014. Ulterior a acordat cu generozitate medalii militarilor rusi care au participat la aceasta operatiune de ocupare", se arata in declaratie.Potrivit sursei citate, locuitorii Crimeii au aflat dintr-odata ca traiesc de facto sub regulile Moscovei. Ulterior, au fost obligati sa obtina cetatenia rusa si sa efectueze serviciul militar in fortele armate ruse, ambele incalcand dreptul international."Au urmat politici represive de anvergura, care au condus la incalcari masive ale drepturilor omului, precum arestari din motive politice, inchiderea de publicatii si scoli, alaturi de cateva cazuri de crime si disparitii. Comunitatile tatarilor indigeni din Crimeea si etnicii ucraineni, dintre care multi s-au opus anexarii ilegale, au fost vizati in mod special. Zeci de persoane au fost inculpate sub acuzatii false, precum condamnarea socanta la 20 de ani de inchisoare a lui Oleh Sentsov, un regizor ucrainean", potrivit declaratiei."Ocuparea ilegala a Crimeii creste riscurile de securitate in regiunea Marii Negre, dar repercusiunile sale depasesc cu mult aceasta regiune. Alaturi de agresiunea rusa in desfasurare din Donbas, ea incalca si ordinea de securitate din Europa, un set de reguli si principii care au stat la baza stabilitatii si securitatii Europei de la incheierea Razboiului Rece. Ceea ce s-a intamplat in Crimeea nu priveste doar Ucraina, ne priveste pe noi toti. Din acest motiv nu vom uita si nu vom abandona Crimeea", se mai arata in declaratie.Intre timp, la Moscov ...citeste mai departe despre " Melescanu condamna anexarea Crimeii de catre Rusia, in timp ce Nastase vorbeste la Moscova despre buna vecinatate cu Putin " pe Ziare.com