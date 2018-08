Melescanu: Rusia are o anumita pozitie foarte rigida in ceea ce priveste relatiile cu Romania

"Din punctul meu de vedere, evident, Rusia este una din marile puteri care exista in lume, mai ales din punct de vedere militar si politic, insa, asa cum se spune, daca vrei sa dansezi tango, e nevoie de doi parteneri. Exista din partea Uniunii Europene aceasta deschidere (...) dar asta nu inseamna ca noi putem sa achiesam la orice isi doreste pana la urma Federatia Rusa - lucruri pe care nu le intelegem totdeauna si nu le discernem foarte bine", a spus ministrul la Adevarul Live.El a adaugat ca Romania este interesata de "o relatie bazata pe realism si predictibilitate" cu Federatia Rusa si, in general, "relatii bilaterale mai bune" cu acest stat."E nevoie ca aceste relatii sa fie bazate pe o recunoastere reciproca a intereselor pe care le avem, pe respectarea normelor si principiilor dreptului international si mai ales pe interesul comun", a evidentiat el.Melescanu a afirmat ca "Rusia are o anumita pozitie foarte rigida in ceea ce priveste relatiile cu Romania", in contextul apartenentei tarii noastre la Uniunea Europeana si la NATO, "unul din argumentele foarte des raspandite fiind cel al existentei instalatiei de la Deveselu in Romania".El a explicat ca "instalatia de la Deveselu este pur defensiva"."Nu este vorba de rachete balistice, ci de rachete antibalistice, pentru protejarea teritoriului Romaniei, dar si pentru protejarea teritoriului intreg al Aliantei Nord-Atlantice", a spus Melescanu.In ceea ce priveste acest subiect, seful diplomatiei a spus ca autoritatile trebuie sa aiba un mesaj unitar in acest sens."Instalatia de la Deveselu este o instalatie pur defensiva, care nu are niciun fel de capacitate ofensiva, de a crea probleme, ci doar aceea de a intercepta rachetele balistice care se pot indrepta spre zona tarilor membre NATO (...) Avem nevoie la nivelul Romaniei de pozitii unitare in aceasta problema", a afirmat Melescanu.El a evidentiat, din nou, rolul exclusiv de aparare al sistemului."Lumea sa inteleaga ca este o instalatie strict defensiva, care nu pune in pericol pe niciunul din vecinii Romaniei si in acelasi timp este o instalatie care urmareste doar apararea teritoriului Romaniei si a celorlalte tari membre ale NATO impotriva unui ata ...citeste mai departe despre " Melescanu: Rusia are o anumita pozitie foarte rigida in ceea ce priveste relatiile cu Romania " pe Ziare.com