Melescanu spune in presa straina ca n-ar trebui sa existe o legatura intre fondurile europene si statul de drept

"Daca cineva imi spune care sunt criteriile care definesc statul de drept, voi fi dispus sa discut despre ele", a declarat Melescanu in interviul acordat luni seara si din care AFP a publicat extrase marti."Nu cred ca ar trebui sa existe o astfel de legatura", intrucat aceste fonduri sunt "un element fundamental, pe care se sprijina toata filosofia UE", a explicat ministrul roman de externe.Cu aceasta ocazie, presa franceza a putut titra "Romania se opune unei legaturi intre fondurile europene si statul de drept".Parlamentul European a votat pe 16 ianuarie in favoarea suspendarii sau diminuarii fondurilor europene pentru "guvernele care ingradesc functionarea justitiei sau care nu combat frauda si coruptia", aminteste France Presse. Aceasta propunere, lansata de Comisia Europeana, urmeaza sa faca obiectul negocierilor in cadrul trilogului, cu Consiliul UE si Comisia Europeana.In timp ce Bruxellesul si Washingtonul au criticat schimbarile legislative care "ameninta institutiile democratice" ale Romaniei, Melescanu a asigurat ca aceasta reforma judiciara "a fost facuta in mod transparent", el adaugand ca "functionarea justitiei este apanajul fiecarei tari", scrie agentia de presa citata."Respectam opiniile (critice n.red.), dar aceasta nu inseamna ca le consideram ca fiind corecte", a subliniat ministrul roman, asigurand ca "Romania este o democratie stabila si solida".In ceea ce priveste situatia Poloniei si a Ungariei, Melescanu s-a pronuntat "pentru o continuare a dialogului" pentru a permite acestor tari "sa-si prezinte argumentele si sa raspunda argumentelor celorlalti".Pe de alta parte, Melescanu s-a declarat in favoarea relansarii dialogului cu Turcia, tara ale carei negocieri de aderare la UE se afla intr-un punct mort. "Dorinta noastra este sa mentinem deschise canalele de comunicare intre UE si Turcia", a declarat el, mentionand si intentia sa de a organiza o reuniune pe aceasta tema in timpul presedintiei romane a Consiliului UE. ...citeste mai departe despre " Melescanu spune in presa straina ca n-ar trebui sa existe o legatura intre fondurile europene si statul de drept " pe Ziare.com