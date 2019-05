Merkel, la Sibiu: Pentru noi a fost important sa mai spunem o data ca luptam pentru o Europa a valorilor

"Am discutat despre problemele Uniunii Europene, putem discuta unii cu altii cu doua saptamani inainte de alegerile europene despre toate subiectele. Am dovedit ca si in situatii de criza ne ajutam unii pe altii, suntem solidari. Am depasit impreuna situatii cum a fost criza financiara sau situatia migratiei, trebuie sa dezvoltam proiectul european intr-unul care dureaza", a spus Merkel, intr-o declaratie de presa sustinuta joi seara.Ea a spus ca a avut loc o prima discutie despre agenda strategica a UE."Am discutat astazi despre agenda strategica a Uniunii Europene, adica ceea ce este important pentru noi dupa alegerile europene. Am avut astazi o prima discutie despre agenda strategica si vom discuta si in iunie, la Consiliul European. Vom colabora cu noua Comisie Europeana si cu noul Parlament European", a afirmat Merkel.Cancelarul german a subliniat ca lupta este pentru "o Europa a valorilor"."Pentru noi a fost astazi important sa ne definim rolul in aceasta lume, sa mai spunem o data ca luptam pentru o Europa a valorilor si toata lumea sau cei mai multi au fost de acord, o singura tara nu poate rezolva probleme globale in lume", a spus ea.Cancelarul german a mai spus ca s-a discutat sidespre protectia mediului si clima.Zi istorica la SibiuLiderii politici din Europa s-au aflat, joi, la Sibiu, pentru a-si asuma directia pe care va merge Uniunea Europeana in urmatorii ani.Iata care au fost cele mai importante momente si declaratii de la SibiuDimineata a inceput cu summit-ul Popularilor Europeni si a continuat cu reuniunea informala a sefilor de state si guverne UE, in cadrul summit-ul de la Sibiu.Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, premierul Ungariei, Viktor Orban, precum si Donald Tusk, Jean Claude Juncker, Antonio Tajani, Frans Timmermans si Manfred Weber sunt doar cativa dintre cei care s-au aflat astazi la Sibiu.Ei au fost primiti cu aplauze si scandari pro-europene de catre romani, ceea ce i-a surprins placut, astfel ca, atipic pentru o astfel de reuniune la cel mai inalt nivel, liderii europeni s-au dus printre oameni, au dat mana cu ei si au facut fotografii.Oficialii au semnat si un document intitulat Declaratia de la Sibiu, in care se angajeaza ...citeste mai departe despre " Merkel, la Sibiu: Pentru noi a fost important sa mai spunem o data ca luptam pentru o Europa a valorilor " pe Ziare.com