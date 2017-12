Mesajul presedintelui a fost inregistrat si postat pe Facebook . In doar o jumatate de ora, el a adunat aproape 10.000 de vizualizari si circa 3.000 de aprecieri.Iata mesajul integral:"Dragi romani,Ne mai despart doar cateva ore de 2018, cand vom pasi impreuna in Anul Centenar. Este momentul bilantului pentru fiecare dintre noi, o buna ocazie de a reflecta la realizarile noastre si la ceea ce ne propunem.2017 a fost un an al incercarilor, in care societatea romaneasca si-a demonstrat pe deplin maturitatea si atasamentul fata de valorile democratiei.Viitorul ne va pune in fata unor noi provocari, iar lectiile trecutului ne dau increderea ca impreuna, uniti si solidari, avem puterea de a construi o Romanie mai buna, pentru noi si generatiile viitoare.Va urez tuturor un An Nou fericit si La multi ani!"C.B. ...citeste mai departe despre " Mesajul presedintelui Iohannis pentru 2018: Impreuna, uniti si solidari, avem puterea de a construi o Romanie mai buna " pe Ziare.com