Mihai Sora critica prestatia ministrilor romani la Bruxelles: Am plans vazand ce serpi si broaste le ies pe gura

Premierul Viorica Dancila si ministrul Agriculturii, Petre Daea, au facut recent mai multe gafe si declaratii nepotrivite."Trebuie sa descurajam Alianta (NATO- n.red.) in ansamblul sau" sau "vom organiza un eveniment care isi propune sa contribuie la sprijinirea combaterii negational...negationanismului si a Holocaustului", a declarat Dancila.La randul sau, Petre Daea s-a remarcat prin declaratia: "cormoranii in Romania fac baie in piscine. Atat de multi... nu se mai feresc de oameni".Postarea lui Mihai Sora"Am plans vazand ce serpi si broaste le ies pe gura la Bruxelles.Dar s-a gandit cineva, oare, la traducator?La omul acela care sta in cabina si trebuie sa faca inteligibila (si plauzibila) idiotia lor?Zilele acestea, el este eroul meu.Nu radeti, oameni buni, nu e nimic de ras", scrie filosoful.