Mihai Sora, despre #Fara penali: In Parlament va fi greu, stiut fiind ca balaurul are multe capete. Dar si noi suntem un milion!

Scriitorul Mihai Sora, unul dintre membrii grupului de initiativa al campaniei USR "Fara penali in functii publice", spune ca strangerea unui milion de semnaturi reprezinta dovada ca romanii se pot uni in jurul unor valori comune. El spune ca in Parlament va fi greu, "stiut fiind ca balaurul are multe capete"."Am reusit, dragi prieteni: suntem UN MILION! Un milion de oameni - fiinte ganditoare, majore, alfabetizate si avand o legatura cu aceasta tara - au semnat pentru initiativa cetateneasca #farapenaliinfunctiipublice. Gasesc ca este, de departe, cea mai demna, mai nobila si graitoare victorie a Binelui, a cinstei impotriva hotiei, a rectitudinii morale impotriva jafului si a nelegiuirii. Mai mult decat atat: este dovada - cat se poate de asumata si reala - ca romanii se pot uni in jurul unor valori comune, in jurul unei idei ce poate deveni proiect de tara", a scris Mihai Sora pe pagina sa de Facebook El aminteste cum a pornit initiativa: "Cand, in urma cu sase luni, intr-o geroasa zi de februarie, ne strangeam (o mana de oameni: sa fi fost 10 - 20, de toate varstele si profesiunile) in incaperea stramta a unui notariat din Bucuresti, pentru a asterne pe hartie, propozitie dupa propozitie si semnatura dupa semnatura, initiativa noastra, niciunul dintre noi nu avea cum sa stie - din capul locului - cati dintre semenii nostri ne vor urma, cati romani vor interioriza urgenta, necesitatea acestei initiative si cati vom fi la socoteala de pe urma".Scriitorul precizeaza ca a auzit, in tot acest rastimp, "voci care au galgait juridic": cum ca de ce "penali" si cum adica "functii publice"."Pentru mine, personal, toate aceste piruete stilistice, scarpinari dupa ceafa ori incruntari ale fruntii nu au nicio relevanta: cel putin nu acum, nu in momentul de fata. Intocmai cum - daca ti-ar arde casa - n-ai sta sa cugeti la bolta instelata ori la sexul papadiilor, ci ai face tot ce-ti sta in putinta sa scoti din flacari fiintele vii si tot ceea ce, atunci, in clipa aceea de groaza, pentru umanitatea din tine chiar conteaza.Si am vazut, in tot acest rastimp, oameni care, dupa o zi de munca, gaseau cateva ore sa stea la gura unui metrou, adunand semnaturi, oameni care - cu aceste cuvinte la vedere, inscrise pe un tricou - s-au urcat in masini, in trenuri si autobuze, la cules de semnaturi pentru #farapenaliinfunctiipublice. ...citeste mai departe despre " Mihai Sora, despre #Fara penali : In Parlament va fi greu, stiut fiind ca balaurul are multe capete. Dar si noi suntem un milion! " pe Ziare.com