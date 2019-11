"Dragi prieteni, am vazut tineri care votau pentru prima oara, am vazut bunici in baston, oameni trasi la fata de oboseala, dupa o zi de munca, flacai in putere, gata sa dea cu raul de pamant, ca sa scape odata de el, oameni entuziasti si oameni cu inima franta... Dar toti cu 'Speram sa fie bine!' pe buze. Am vazut un tatic venit cu un bebe in carucior. Florenta voteaza, dragii mei. Oamenii vor sa se intoarca acasa.", a scris Mihai Sora pe Facebook In diaspora a fost inregistrata o prezenta record la urne, in primul tur al alegerilor prezidentiale. Pana la ora 13:45 au reusit sa voteze 430.385 de persoane.Romanii de peste hotare s-au mobilizat si au iesit in numar mare la vot, profitand de faptul ca au avut trei zile la dispozitie pentru a vota si peste 800 de sectii de votare.Urmareste LIVE desfasurarea votului in diaspora ...citeste mai departe despre " Mihai Sora, observator la alegeri: Florenta voteaza, dragii mei. Oamenii vor sa se intoarca acasa " pe Ziare.com