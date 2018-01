"Ultima data, am spus ca mi-as dori un Premier din specia homo sapiens. Lumea a ras, crezand pesemne ca ma gandesc la Einstein sau la Fat-Frumos. Intre timp, am devenit realist: m-as multumi si cu o oaie", scrie Mihai Sora.El isi incheie postarea cu o referire la mitingul antiguvernamental anuntat pentru 20 ianuarie in Bucuresti si in alte orase: "Ne vedem pe 20, da?".Premierul Mihai Tudose a demisionat luni seara dupa sapte luni de mandat, ca urmare a retragerii sprijinului politic de catre PSD, fiind al doilea prim-ministru care paraseste functia in decurs de un an de la preluarea guvernarii de catre social-democrati.Citeste siLa 101 ani, Mihai Sora a fost din nou la protest: Oamenii nu ies degeaba in strada si au dreptate. Sa nu inceteze!Mihai Sora: Este foarte important sa mergem la proteste. Este o datorie ...citeste mai departe despre " Mihai Sora: Ultima data, am spus ca mi-as dori un premier din specia homo sapiens. Intre timp, am devenit realist: m-as multumi si cu o oaie " pe Ziare.com