Mihai Tudose are doua sanse din trei sa reziste atacului lui Liviu Dragnea

Desi cele mai multe organizatii judetene si-au aratat sustinerea pentru Liviu Dragnea, mai multe surse din partid anunta ca actualul presedinte al PSD nu e sigur de victorie.Mai multi lideri locali il sustin pe seful social-democrat conditionat. Aceasta conditionare va fi facuta public in interiorul sedintei de catre reprezentantii organizatiilor locale.Cu ce vin la negociere senatorii care-l sprijina pe Tudose Victor Ponta , un fost presedinte al partidului, prezent in weekend la o emisiune televizata, si-a facut publica speranta ca dominatia lui Liviu Dragnea asupra PSD va inceta: "Mi-as dori ca luni sa existe solutii pentru ca problema dureaza deja de un an de zile. Anul 2017 a fost un an cu scandaluri, cu certuri, cu guverne schimbate, cu masuri economice proaste si vad ca 2018 a inceput la fel.Sunt suparat pentru ca in 2016 am facut campanie pentru PSD, am votat pentru premierul Grindeanu, pentru PSD, le-am promis oamenilor ca vor avea o guvernare ca in perioada 2012-2015, dar in schimb au fost doar scandaluri.In batalia asta, Dragnea vrea sa conduca tot", a declarat fostul premier intr-un interviu la Antena 3.Mihai Tudose, in confruntarea din aceasta seara, se bazeaza pe o sustinere formata pe axa senatorilor Niculae Badalau si Adrian Tutuianu, amandoi fosti presedinti de consilii judetene in Giurgiu si in Dambovita, fosti aliati ai actualului presedinte.Surse din interiorul partidului au povestit ca senatorul Niculae Badalau va incerca sa-i atraga pe sustinatorii lui Liviu Dragnea, propunadu-le implementarea "conducerii colective" cat mai rapid si crearea unui algoritm de impartire a functiilor in Executiv, astfel incat sa-i multumeasca pe toti baronii locali, in schimbul sprijinului pentru Mihai Tudose."Unul dintre ei trebuie sa plece"Discursul sustinatorilor actualului Guvern se bazeaza pe oferirea stabilitatii politice si acces la resurse, in timp ce o victorie a lui Liviu Dragnea va genera o criza politica ce poate duce la pierderea guvernarii.Niculae Badalau, omul cheie in sustinerea lui Mihai Tudose impotriva lui Liviu Dragnea, incearca sa se asigure de sprijinul majoritatii organizatiilor locale - Foto: Hepta.ro"Este clar ca unul dintre ei trebuie sa plece", a declarat senatorul Niculae Badalau, fa ...citeste mai departe despre " Mihai Tudose are doua sanse din trei sa reziste atacului lui Liviu Dragnea " pe Ziare.com