Ministerul de Interne este condus de clanuri mafiote, acuza PNL: In Romania, crima organizata da o lovitura de stat

"Carmen Dan este un ministru care pare mai presus de lege, un ministru care a distrus o institutie (...), un ministru care a adus clanuri mafiote la decizia acestei institutii (Ministerul de Interne - n.red.) ", a declarat Raluca Turcan, miercuri, dupa ce motiunea impotriva lui Carmen Dan a cazut la vot in Camera Deputatilor."Clanul mafiot de la Teleorman (condamnatii, anchetatii, asociatii si interpusii acestora) utilizeaza in mod nedemocratic si ilegal institutii ale statului in lupta lor cu legea si cu cetatenii.Altfel nu imi explic cum o institutie condusa de un fidel al domnului Liviu Dragnea si al doamnei Carmen Dan, dupa violentele nejustificate impotriva oamenilor, din data de 10 august, indrazneste sa afirme ca 100.000 de oameni au venit in Piata Victoriei pentru a ocupa prin violenta o cladire goala cu prim-ministrul Viorica Dancila in vacanta", a mai precizat liderul PNL pe Facebook "In Romania, crima organizata da o lovitura de stat, perverteste institutii care nu mai actioneaza conform legii, incearca sa abata atentia de la incalcarea legii si care incearca sa ingreuneze aflarea adevarului.Fac un apel la toate institutiile statului roman, care au onoare si demnitate si care considera ca au o tara de aparat, sa ia atitudine. Am ajuns intr-o situatie de o gravitate fara precedent", a mai spus prim-vicepresedintele PNL.Motiunea impotriva lui Carmen Dan a cazut la vot in Camera Deputatilor