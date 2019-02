Ministerul de Interne va avea un buget mai mare cu 520% pentru munitie de razboi. Deputat USR: Carmen Dan ne-a spus ca e an electoral

Amintim ca saptamana trecuta deputatul USR a atras atentia ca bugetul Jandarmeriei "creste uimitor de mult"."Carmen Dan a raspuns. Ne-a spus ca Jandarmeria va creste cu 6.300 de oameni in 2019, vorbim de un buget al MAI total cu 22% mai mare. Este o crestere foarte mare la cheltuielile de personal", a declarat Claudiu Nasui, pentru Digi24.Referitor la bugetul pentru munitii si armament de tip de razboi, Nasui a explicat ca acesta creste cu 520%, raspunsul ministrului fiind ca "vine anul electoral si trebuie sa ne pregatim pentru alegeri"."Mai este insa un articol oficial referitor la munitia de razboi, care creste cu 520%. De ce e nevoie de aceasta crestere acum?Ministrul, initial, a spus ca vine anul electoral si ca trebuie sa ne pregatim pentru alegeri. Dar pentru alegeri nu te pregatesti cu munitie. Avem o alocare foarte mare care nu e explicata. Corelat, avem o scadere in institutiile pe care PSD nu le poate controla.E evident ca s-a facut o alocare pentru alte motive care nu au fost spuse Comisiei pentru Buget", a adaugat deputatul USR.Gabriel Zetea, vicepresedinte al PSD si presedintele PSD Maramures, invitat in emisiune, a explicat de ce sunt necesare majorarile. El a sustinut ca anul trecut au iesit la pensie anticipat foarte multi oameni si ca institutiile Ministerului de Interne - Politia, Jandarmeria - au ramas descoperite: "Sunt mult mai putini politisti pe strazi, mai putini jandarmi pe strazi"."Iesind atat de multi oameni din sistem s-au creat in organigrame foarte multe locuri goale. Principalele institutii care organizeaza alegerile si care asigura buna desfasurare si corectitudinea sunt Politia si Jandarmeria, e nevoie ca in fiecare sectie de votare sa existe un jandarm, un politist, oameni care sa fie instruiti.Exista normative la Ministerul de Interne, normative prin care, la un moment dat, munitia trebuie inlocuita, nu ramane zeci de ani asa in dotarea Jandarmeriei sau Politiei", a mai precizat Zetea. ...citeste mai departe despre " Ministerul de Interne va avea un buget mai mare cu 520% pentru munitie de razboi. Deputat USR: Carmen Dan ne-a spus ca e an electoral " pe Ziare.com