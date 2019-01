"Achizitionarea unui numar de 241 autoturisme, pentru uzul Ministerului Justitiei si al instantelor de judecata din Romania. Autoturismele sunt destinate deplasarii in interes de serviciu a personalului sau documentelor de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei si a instantelor judecatoresti, pe urmatoarele categorii de drumuri: Autostrazi; Drumuri europene; Drumuri nationale; Drumuri judetene; Drumuri comunale", anunta Ministerul Justitiei.Conform caietului de sarcini anexat licitatiei, "utilizarea acestor autoturisme la nivelul Ministerului Justitiei si a instantelor de judecata va contribui la cresterea calitatii actului de justitie", aducand beneficii precum "modernizarea parcului auto" si "imbunatatirea conditiilor de lucru pentru desfasurarea activitatii"."Autoturismele trebuie sa fie noi, nerulate, fabricate in anul 2019, sa nu fi avut alti proprietari si sa fie in stare perfecta de functionare" si "ofertate in aceeasi configuratie (marca, model, culoare, dotari etc.) ", conform caietului de sarcini al anuntului.Valoarea totala estimata pentru achizitionarea autoturismelor este de 10.382.766,05 lei, iar "incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de disponiblilitatea fondurilor din venituri proprii din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara".Anul acesta Ministerul Justitiei a mai initiat si procedura de achizitie publica pentru dotarea tuturor instantelor de judecata cu echipamente de videoconferinta, in prezent aproximativ 40% dintre instante nefiind dotate cu astfel de echipamente, a anuntat, pe Facebook , ministrul Justitiei, Tudorel Toader. ...citeste mai departe despre " Ministerul Justitiei vrea sa cumpere 241 de autoturisme cu peste 10 milioane de lei, ca sa transporte oameni si hartii " pe Ziare.com