Ministrii lui Dancila, avizati pe banda rulanta in Parlament dupa gafe, balbaieli si declaratii halucinante

Pana la sedinta care e programata sa inceapa la ora 15:00, ministrii propusi sa faca parte din noul Executiv sunt audiati in comisii. Chiar daca programul a fost decalat si e alocat mai mult timp pentru fiecare candidat, acestia il irosesc citind din programul de guvernare si apoi abia raspund la intrebarile care vin atat de la colegii de coalitie, cat si de la Opozitie. Cu toate acestea, avizele au curs pe banda rulanta, trecand fara emotii toti cei 27 de ministri.Din audieri putem deslusi ca revolutia fiscala e abia la inceput si vom mai avea multe de deslusit in viitorul apropiat, avand in vedere ca multi dintre candidati au insistat pe adoptarea unui Cod Economic al Romaniei care va contine inclusiv "Codul Fiscal, Codul de Procedura Fiscala, Legea evaziunii fiscale si toate celelalte legi economice", dupa cum ne-a anuntat, balbaindu-se, Danut Andrusca, cel desemnat sa fie ministru al Economiei.Ca momente marcante pana acum notam ca ministrul avizat pentru Economie a spus ca "noul model de industrie include digitalizare si stoparea scurgerii de materie cenusie", cel al Energiei ne-a explicat ca "fara energie nu se aprinde becul si nu merge telefonul", cel de la Turism a prezentat modalitati de promovare super-inovative - infotripuri si publicitate online -, iar ministrul Mediului de Afaceri, judecat pentru evaziune, a tinut o scurta prelegere impotriva evazionistilor.In ce-l priveste pe Valentin Popa, propus la Educatie in ciuda greselilor grave de gramatica pe care le face, acesta a citit atent de pe foaie, rar, sa fie sigur ca nu adauga noi gafe la colectie. Intrebat totusi despre greselile de exprimare, Popa a dat vina pe emotii, a insinuat ca acum, cu noua tehnologie, e usor sa pui cuvinte in gura oamenilor si a explicat ca "pamblica" e un regionalism pe care il va folosi si in continuare. El i-a indemnat insa pe elevi sa vorbeasca perfect limba romana.Dupa audieri premierul Viorica Dancila isi va sustine in plenul reunit programul de guvernare, va urma o scurta dezbatere si apoi Parlamentul isi va da votul. Pentru ca Guvernul Viorica Dancila sa treaca de Parlament are nevoie de minimum 233 de voturi.Citeste mai departe despre " Ministrii lui Dancila, avizati pe banda rulanta in Parlament dupa gafe, balbaieli si declaratii halucinante " pe Ziare.com