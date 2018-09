Ministrul Agriculturii sustine ca nu se dezice de Liviu Dragnea, dar, daca va fi cazul, va lua calea partidului

"Nu prin scrisori se rezolva problema intr-un partid, eu va spun ca un om mai in varsta cu parul alb, un om care intelege ce inseamna democratia intr-un partid si ierarhia. Trebuie sa ne respectam presedintele si sa discutam in structurile partidului, in interior orice. Nu putem discuta prin scrisori. Nu trebuie sa corespondam prin scrisori, ci sa ne uitam unul la altul, fata in fata, in structurile partidului, sa discutam ca barbati ce suntem care am crescut in acest partid.Nu as putea vedea o solutie in aceasta directie. Daca ai ceva de spus, si e firesc pentru ca e un partid mare, e diversitate de opinii care trebuie respectata, sa se desfasoare, insa, in partid nu prin scrisori", a declarat Daea la Buzau.Intrebat ce va face daca se va decide in CEx ca Dragnea trebuie sa demisioneze, Daea a declarat ca "nu se dezice de Dragnea", dar ca va lua calea partidului.Gabriela Firea, Adrian Tutuianu si Paul Stanescu semneaza o scrisoare prin care cer demisia imediata a lui Liviu Dragnea din functiile de presedinte al PSD si al Camerei Deputatilor.Potrivit lui Adrian Tutuianu, masurile prezentate in scrisoare sunt sustinute de multi lideri judeteni ai PSD, iar documentul va fi discutat in sedinta Comitetului Executiv al partidului, convocat vineri la pranz.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca scrisoarea semnata de ea, alaturi de Paul Stanescu, Adrian Tutuianu, este sustinuta de "suficient de multi" lideri de organizatii judetene astfel incat sa nu fie ignorati, aratand ca ei nu doresc destabilizarea si divizarea PSD, ci vor sa atraga atentia ca PSD nu poate fi condus discretionar de o singura persoana, asa cum se intampla de cel putin un an.Secretarul general al PSD Marian Neacsu considera ca documentul contine o serie de principii sanatoase privind actiunea politica a partidului, care au fost abandonate in ultima perioada, si propune ca acesta sa fie analizat de toate organizatiile partidului, precizand ca este in favoarea ideii de revenire la modul democratic de luare a deciziilor in partid.Liderul PSD, Liviu Dragnea, a avut o prima reactie, el spunand ca a inteles din aceasta "epistola" ca "partidul trebuie sa se alinieze cu Klaus Iohannis, cu DNA, SRI, SPP ...citeste mai departe despre " Ministrul Agriculturii sustine ca nu se dezice de Liviu Dragnea, dar, daca va fi cazul, va lua calea partidului " pe Ziare.com