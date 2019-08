Anton Anton si-a dat demisia de luni seara. Urmeaza azi inca doi ministri ALDE

Anuntul a fost facut de reprezentantii Biroului de presa al Ministerului Energiei, relateaza Agerpres.Potrivit e-nergia.ro, Anton Anton este intr-o vizita in Turcia si nu si-a precizat pana acum pozitia.Anton Anton este unul dintre ministrii ALDE care erau asteptati astazi sa isi inainteze demisiile catre premierul Viorica Dancila, in contextul in care ALDE a hotarat, luni, sa iasa de la guvernare.Guvernul Dancila s-a intrunit in sedinta marti, aceasta fiind ocazia in care membrii ALDE isi vor da demisia. Mai exact Gratiela Gavrilescu de la Mediu si Viorel Ilie, responsabil de Relatia cu Parlamentul.Vezi si Gavrilescu demisioneaza azi de la Mediu: Nu sunt un om nici care sa tac, dar nici sa spun lucruri prostestiLiderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni seara, ca a decis retragerea tuturor ministrilor din Guvern, iar cei care nu respecta decizia vor suporta consecintele, adica excluderea din partid.Este cazul ministrului de Externe, Ramona Manescu, care a anuntat luni, la scurt timp dupa ce Calin Popescu Tariceanu a anuntat iesirea formatiunii de la guvernare, ca ea va ramane in Guvern.Ea a spus ca vestea acestei decizii a aflat-o in timp ce se afla intr-o intalnire bilaterala cu omologul sau din Republica Moldova si in zilele urmatoare are programate multe alte intalniri la nivel inalt, cu ministrul de Externe al Bulgariei sau cu sefa diplomatiei Uniunii Europene, Federica Mogherini."Eu am acceptat aceasta onoare ca am considerat ca politica externa a Romaniei e foarte importanta. Mai ales intr-un moment de instabilitate interna, instabilitate externa nu ne trebuie si e important sa fim parteneri seriosi pana la capat in exterior.Am inteles pozitia ALDE si fiecare isi alege calea, dar cred ca e rau pentru Romania sa dea semnale ca e un partener inconsecvent. Eu imi asum sa raman in Guvern pentru ca suntem intr-un moment in care pentru Romania trebuie luate decizii ce ne vor afecta in urmatorii 5 ani.Eu, ca o persoana responsabila, imi asum sa pierd eu politic la nivel intern, daca asa se pune problema, dar sa nu piarda Romania pe termen lung", a declarat, la Digi24, Ramona Manescu.Adio, PSD!ALDE a decis, luni, sa rupa coalitia cu PSD, sa iasa de la guvernare si sa faca o alianta electorala cu ProRomania, partidul lui Victor Ponta , pentru sustinerea lui Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale din toam ...citeste mai departe despre " Anton Anton si-a dat demisia de luni seara. Urmeaza azi inca doi ministri ALDE " pe Ziare.com