Ministrul britanic de Externe a vorbit, la Bucuresti, despre statul de drept. Ce i-au spus Iohannis si Dancila

Printre subiectele abordate in ambele discutii s-au numarat evolutiile Brexitul, dar si modul in care va continua relatia bilaterala romano-britanica. Daca din comunicatele remise de Guvern si Administratia Prezidentiala aflam in special ce au spus oficialii romani, de la Cotroceni ni se spune si ca Hunt "a exprimat aprecierea deosebita a tarii sale pentru eforturile presedintelui Klaus Iohannis privind mentinerea si consolidarea statului de drept in Romania".Brexit si relatiile post-BrexitIohannis a insistat pe necesitatea adoptarii unui acord, in lipsa lui retragerea Marii Britanii urmand sa aiba consecinte negative semnificative atat pentru Regat, cat si pentru statele membre UE."Presedintele Romaniei a aratat ca Acordul de Retragere negociat de UE27 si Marea Britanie este cel mai eficient mecanism pentru a asigura o retragere ordonata a Regatului Unit din Uniunea Europeana, limitand consecintele negative generate de Brexit si garantand drepturile cetatenilor UE care traiesc, lucreaza sau studiaza in Marea Britanie", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com de Administratia Prezidentiala.In ceea ce priveste relatiile bilaterale, s-a constata evolutia pozitiva a Parteneriatului Strategic lansat in 2003 si revizuit in 2011, in special in domeniile securitatii si apararii."Iohannis a subliniat ca relatia bilaterala nu trebuie sa fie influentata negativ de procesul Brexit. In acest context, Presedintele Romaniei s-a exprimat in favoarea consolidarii Parteneriatului Strategic bilateral, fiind necesara intensificarea cooperarii in domeniul politicii externe, al securitatii, inclusiv in cadrul NATO si pe Flancul Estic al Aliantei", se arata in documentul citat.Iohannis i-a spus ministrului ca protejarea drepturilor cetatenilor romani ramane prioritatea sa si a cerut ca acestia sa fie tratai in Regat la fel cum sunt tratati britanicii in Romania.Foto: Administratia PrezidentialaDancila, "schimb de opinii cu privire la Brexit"Din comunicatul remis de Guvern aflam ca si Viorica Dancila a avut "un schimb de opinii cu privire la Brexit", insistand, de asemenea, pe