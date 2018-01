"Suntem loviti din toate partile de astfel de stiri. Educatia va avea un rol foarte important in ceea ce insamna aceste stiri false. Imi doresc sa putem dezvolta politici in asa fel incat de la varste fragede sa ii invatam si pe cei mici, si pe cei mari si sa cream un cadru prin care sa putem face o diferentiere foarte clara a acestor stiri", le-a spus Cojocaru parlamentarilor.El a primit aviz pozitiv din partea comisiilor de specialitate, in favoare votand 15 parlamentari, in timp ce "impotriva" s-au exprimat cinci senatori si deputati.In aceste momente au loc audierile ministrilor in comisiile de specialitate ale Parlamentului, unde acestia isi primesc avizele.Ziare.com va prezinta audierile din comisii si desfasurarea dezbaterilor din Parlament. Urmariti alaturi de noi prestatiile ministrilor si a premierului Viorica Dancila.Citeste si:Ministrul propus al Economiei, despre prioritatile sale: Nu vreau sa intram in detalii. Imi cer scuze ca sunt emotionatSova: Minutul unui ministru al Transporturilor, prea scump pentru a petrece ore in sir calatorindValentin Popa, propus ministru al Educatiei: Pamblica e un regionalism. Dezacordurile sunt de la emotii, copiii sa vorbeasca bine romana (VIDEO)Ministrul propus al Turismului: Trebuie sa facem concurenta statiunilor consacrate de schi din strainatateCarmen Dan se lauda cu gasirea lui Ghita, dar se spala pe maini de nereusita aducerii in tara: Sa ne adresam si Ministerului JustitieiFifor promite ca Fortele Navale vor fi inzestrate cu un submarin produs intr-un santier romanesc ...citeste mai departe despre " Ministrul Comunicatiilor vrea eradicarea fenomenului "fake news" " pe Ziare.com