Potrivit unui comunicat de presa transmis de reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe (MAE), ministrul Ramona Manescu s-a inlalnit, luni, cu Ambasadorul SUA, Hans Klemm."Cu aceasta ocazie, ministrul roman al Afacerilor Externe si ambasadorul SUA au initiat un proces de consultari cu frecventa lunara, dedicat trecerii in revista a intregului spectru de teme de interes bilateral.Ministrul Afacerilor Externe a reiterat angajamentul ferm pentru extinderea, in continuare, a colaborarii dintre Romania si SUA, inclusiv prin concretizarea potentialului generat de semnarea recenta a Memorandumului de Intelegere privind cooperarea in domeniul nuclear civil", se arata in comunicatul MAE.De asemenea, Ministrul Manescu a transmis interesul Romaniei pentru consolidarea dialogului cu SUA in toate temele relevante pentru securitatea regionala, inclusiv in ceea ce priveste securitatea aprovizionarii cu energie.Partile au subliniat efectul pozitiv al recentelor vizite la nivel inalt la Washington DC si la New York pentru dinamizarea si aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre Romania si SUA. ...citeste mai departe despre " Ministrul de Externe se va consulta in fiecare luna cu Ambasadorul SUA in Romania " pe Ziare.com