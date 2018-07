"Am dispus o verificare pe care am intreprins-o la nivelul ministerului si la nivelul ANAF-ului pentru a vedea, in trecut, cum s-au petrecut lucrurile si de ce, nu stiu, daca au fost si alte variante, de ce nu s-au urmat pentru a pune in aplicare legea. Si a doua actiune pe care am intreprins-o a fost ca am cerut Ministerului Justitiei sa verifice acea activitate a notarului de la Sibiu", a declarat la Antena 3 Eugen Teodorovici, intrebat despre demersurile referitoare la casa familiei presedintelui Klaus Iohannis.El a mai spus ca acele doua masuri ar fi putut fi dispuse de mai multi ani."Uitati-va ca sunt deja doua actiuni care puteau fi, de multi ani de zile, parcurse si anume acea scrisoare catre Cartea Funciara, acea solicitare catre Ministerul de Justitie pentru a verifica modul in care acel notar a actionat in 2016", a adaugat Teodorovici.El a mai spus ca ar fi indicat ca notarul de la Sibiu ar face demersurile ca statul roman sa redevina proprietarul imobilului."Cred c-ar fi cea mai buna varianta (...) daca un notar, cel de la Sibiu, ar pune, ar face demersurile pentru a face inscrisurile in Cartea Funciara, statul devine proprietar, ca sa inchidem, adica si pe aceasta cale, si inchidem aceasta discutie", a mai precizat ministrul de Finante.Eugen Teodorovici a mai precizat, de asemenea, ca aministia fiscala nu i s-ar aplica presedintelui Klaus Iohannis. ...citeste mai departe despre " Ministrul de Finante a demarat verificari la minister si la ANAF in cazul casei lui Iohannis " pe Ziare.com