Ministrul de Finante: E neplacut, nu poti sa ai la stat salarii mai mari decat la privat. Statul iti confera avantaje, nimeni nu te evalueaza

Astfel, ministrul de Finante a spus ca cel putin 20% din angajatii de la stat nu doar ca nu ajuta, dar chiar ingreuneaza functionarea institutiilor."In administratie, ma doare sa spun acest lucru, dar nu poate nimeni sa ma contrazica, 20% cel putin din angajatii din administratia centrala daca pleaca maine nu e niciun fel de problema, chiar din contra, se misca si mai bine. Asta e realitatea nu trebuie sa o ascundem.Cu salariile intr-adevar e o situatie neplacuta si trebuie inversata. Nu poti sa ai la stat salarii mai mari decat in sectorul privat. Statul iti confera un statut aparte, anumite facilitati, avantaje, o zona in care nimeni nu te controleaza sau nu te evalueaza cum te evalueaza la privat un patron.Adica sunt acele evaluari foarte asa...puerile. Dai acolo niste aprecieri pe care nu le poti cuantifica in mod foarte clar si toata lumea, daca va uitati in administratie, are foarte bine ca si calificativ, adica suntem toti o administratie de supereroi, dar lucrurile in spate se intampla exact invers", a spus ministrul de Finante.El spune ca un pas ce ar trebui facut pentru privat ar fi sa nu fie impus salariul minim pe economie."Noi trebuie pas cu pas sa schimbam aceasta abordare. Poate chiar si salariul minim pe economie, eu sunt de parerea ca nu trebuie impus in economie. Il impui in sectorul public, dar in privat il dai ca si reper si spui asa 'cine nu are angajati sub acest plafon, primeste un pachet de facilitati. Dar lasi pe agentul economic sa isi ia singur deciziile pe baza unor calcule pe care le face de la caz la caz", a mai spus Teodorovici.El sustine si ca la aceasta ora in Romania este un deficit pe piata fortei de munca de cel putin un milion de oameni.Citeste si:Viziunea ministrului de Finante despre parteneriatul strategic cu SUA: Luam rachete de 4 miliarde, dar voi cumparati alimente, apa si uniforme din Romania?Teodorovici sustine ca sunt 10 milioane de romani plecati din tara si vrea sa-i faca spioni "inducandu-le idei" (Video)Fiscul se muta la Grivco. Teodorovici: Nicio problema, daca Voiculescu castiga la CEDO, statul va plati (Video) ...citeste mai departe despre " Ministrul de Finante: E neplacut, nu poti sa ai la stat salarii mai mari decat la privat. Statul iti confera avantaje, nimeni nu te evalueaza " pe Ziare.com