Ministrul Dezvoltarii vrea sa reduca personalul cu 300 de angajati: Cand am venit, documentele se plimbau cu sacose de rafie

"Vom finaliza procesul de reorganizare a ministerului prin reducerea cu 30% a functiilor politice, de la 10, cate aveau celelalte guverne, la 7, vom reduce cu 30% functiile de conducere, de la 97 la 67 si cu 25% personalul de executie de la 1.020 la 765.Am gasit un minister in care numarul demnitarilor, secretarilor de stat, subsecretarilor de stat era atat de mare, ca angajatii ministerului nu mai stiau de la cine sa obtina semnaturi. (...) Intentionam sa organizam concursuri publice si transparente, inclusiv monitorizate cu camere de luat vederi, pentru a ne asigura de eficienta, profesionalism in minister, eliminand sinecurile politice", a promis Ion Stefan.Ministrul a adaugat ca va fi continuat "procesul de transparentizare si digitalizare la nivelul tuturor institutiilor subordonate ministerului, ANL, ISC, ANFP"."Ministerul este campionul transparentei, MLPDA se afla pe primul loc in randul institutiilor care publica seturi de date deschise in portalul data.gov.ro, realizat si gestionat de Secretariatului General al Guvernului.Ministerul a publicat 377 de seturi de date deschise, in timp ce institutiile aflate in subordonare, coordonare sau sub autoritatea sa au publicat 174 de seturi de date deschise", a afirmat Ion Stefan.El a adaugat ca la nivelul ministerului si CNI a fost introdus Registrul electronic, instrument prin care se poate urmari parcursul documentelor si stadiul implementarii acestora.In minister a fost implementata si semnatura electronica."Suntem primul minister din Romania care a reusit in decurs de 3 luni sa doteze fiecare functionar cu semnatura electronica (sic!) calificata. Cand am venit in minister, am constatat ca in unul dintre cele mai mari ministere care gestioneaza cele mai multe programe documentele se plimbau cu caruciorul prin minister si cu sacose de rafie. (...) Suntem intr-un plin proces de tranzitie de la creionul chimic la semnatura electronica calificata", a mai spus ministrul.