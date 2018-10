Ministrul facut "idiot" de Tutuianu il ameninta cu judecata: Astept sa explice contextul

"Astept ca dl Tutuianu sa explice intregul context in care au fost facute declaratiile respective, precum si care sunt pasajele scoase din context si care sunt spusele sale netrunchiate. Domnia sa a spus ca declaratiile sale au fost trunchiate si scoase din context.Astept sa ma lamuresc in legatura cu acest lucru inainte de a-l da in judecata. Sunt un om decent si bine-crescut, dar ii rog pe toti cei tentati sa nu confunde toleranta mea. Totul are o limita", a declarat Andrusca pentru ZiarTarguNeamt.ro.Adrian Tutuianu a afirmat intr-o intalnire cu primari si consilieri judeteni, conform unor inregistrari difuzate de Romania TV, ca ministrul Economiei, Danut Andrusca, "este atat de prost incat nu poate asculta mai mult de 5 minute cand vorbeste cineva cu el", iar singura legatura a acestuia cu economia este faptul ca "a avut o vulcanizare"."De exemplu, a sarit la mine tot de la Piatra Neamt, presedintele de organizatie. (neinteligibil) ...un fel de intrebare la masa acolo. Bai, lasati-ma voi cu ale voastre nu stiu ce. Si i-am spus Domnul..., cum il cheama pe asta, Arsene... 'Dumneata sa vii sa vorbesti cu mine la modul asta cand oi avea rezultatele mele. Deocamdata la Neamt sunt majoritate'.Si, al doilea, ne vei explica de ce ai nominalizat cel mai idiot ministru care este ministrul Economiei. Acest ministru este atat de prost incat nu poate asculta mai mult de 5 minute cand vorbeste cineva cu el. Si are legatura cu economia urmatoare: a avut o vulcanizare", a spus Tutuianu.Tutuianu a declarat ca sunt inregistrari din sedinte pe care le-a avut cu primari si consilieri judeteni, care au fost "livrate prelucrate", cu pasaje scoase din context.Ulterior, Tutuianu a explicat de ce il considera pe Andrusca extrem de prost - stabilisera o intalnire in Dambovita si l-a lasat cu ochii in soare.Detalii aici Tutuianu s-a referit si la el cand a vorbit despre "maimutele" din PSD. De ce il considera pe ministrul Economiei extrem de prostIata mai multe detalii despre acest subiect:Inregistrari cu Adrian Tutuianu: PSD, partid de maimute. Iohannis il bate pe Dragnea de-l zvanturaDragnea, comentarii acide la adresa lui Tutuianu dupa inregistrarile in care spu ...citeste mai departe despre " Ministrul facut "idiot" de Tutuianu il ameninta cu judecata: Astept sa explice contextul " pe Ziare.com