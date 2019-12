"Voi urmari lunar la fiecare minister care va fi executia, in functie de executia bugetara vom vedea si rectificarea bugetara. Si ca tot suntem la bani, am vazut ca exista in spatiul public o informatie despre Ministerul Educatiei, stire falsa, ca si acolo ar fi fost taiat bugetul.La Ministerul Educatiei, bugetul este cu un miliard mai mare. Si cel cu cercetarea, pentru ca stiti ca Ministerul Educatiei este impreuna cu cercetarea, si acel buget creste. Nu exista, la educatie si sanatate nu sunt bugete mai mici", a afirmat Florin Citu, marti, la Digi 24.Ministrul Educatiei Monica Anisie a afirmat, marti, ca institutia a primit mai putini bani pentru investitii de la buget, dar ca lucrurile trebuie privite integrat si ca prioritatile sale raman in aceste conditii cele pe care si le-a asumat inca de la inceputul mandatului.Bugetul Ministerului Educatiei pentru anul 2020 este de 32,8 miliarde de lei, mai mare cu 2,5% fata de executia din 2019 (29,4 miliarde de lei). ...citeste mai departe despre " Ministrul Finantelor: E fals ca bugetul Educatiei a fost taiat. El a crescut cu un miliard de lei " pe Ziare.com