Ministrul Fondurilor Europene, avizat negativ in Parlament: Romania va pierde 500 de milioane de euro in noul buget european

"Dupa cum se cunoaste, noul procent pe care l-au pus in discutie la nivelul Comisiei Europene este de 1,074% din venitul national brut. Pentru Romania inseamna o pierdere de aproximativ 500 de milioane de euro la nivelul politicii de coeziune. Daca pana acum discutam de 30,566 miliarde de euro, in varianta noua de buget suntem afectati cu cele 500 milioane de euro", a declarat Bolos, la finalul audierii in comisiile parlamentare.El a spus ca aceasta pierdere de 500 de milioane de euro va afecta tara noastra in zona proiectelor de infrastructura."Avem aceasta pierdere si, in general, suntem afectati pe zona proiectelor de infrastructura de transport, pentru ca acestea au si specific faptul ca potrivit noilor orientari la nivel de comisie schimbarile climatice sunt prioritare si este o prioritate la nivel european, dar, pe de alta parte, daca negocierile vor inainta, avem castiguri la nivel de flexibilitate a utilizarii fondurilor europene pe care le avem pentru urmatoarea perioada de programare, intrucat am formulat un numar de sase propuneri de masuri pe aceasta zona a flexibilizarii.Sper sa fie in final castigate proiectele de infrastructura care sunt cele mai necesare. E vorba de infrastructura mare, infrastructura de transport, mediu, apa si infrastructura de la nivelul autoritatilor locale, care este cea mai suferinda in momentul de fata", a mai spus ministrul Fondurilor Europene.Bolos a primit aviz negativ in urma audierilor in comisiile parlamentare, avand 12 voturi "pentru", 17 "impotriva" si doua abtineri.