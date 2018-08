Ministrul german de Externe vine luni la Bucuresti

"In anul celebrarii Centenarului Marii Uniri, RADR are o insemnatate cu atat mai mare cu cat infaptuirea Romaniei moderne a fost cladita prin demersurile vizionare ale diplomatilor romani de exceptie care, cu profesionalism si dedicare, au facut posibila aceasta emblematica realizare a diplomatiei nationale. Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane intruneste, ca de fiecare data, reprezentantii diplomatiei romane si constituie o platforma de dezbatere a prioritatilor Romaniei in contextul evolutiilor in plan international, prin evaluarea activitatii diplomatice desfasurate in ultimul an, trasarea de linii strategice si identificarea de noi oportunitati de actiune", se arata intr-un comunicat transmis de MAE duminica.Potrivit aceleiasi surse, prezenta inaltului oficial german Heiko Maas, invitatul special al editiei din acest an, confirma "stadiul foarte bun al relatiei bilaterale, precum si nivelul deosebit al dialogului privilegiat" dintre Romania si Germania.Totodata, vizita are loc in perspectiva preluarii de catre tara noastra a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, la 1 ianuarie 2019.Printre principalele teme dezbatute in cadrul sesiunilor se numara preluarea la 1 ianuarie 2019 a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, relatiile bilaterale si cele strategice, cooperarea regionala, vecinatatea estica, ONU, diplomatia economica, diplomatia culturala si stiintifica.La sesiunile plenare ale evenimentului, care se va desfasura pana in 29 august, vor fi prezenti reprezentanti ai corpului diplomatic strain acreditat la Bucuresti, reprezentanti ai Administratiei Prezidentiale, membri ai Guvernului si ai Parlamentului, dar si inalti responsabili din Ministerul Afacerilor Externe."Un demers important din cadrul Reuniunii Anuale a Diplomatiei Romane 2018 il reprezinta o serie de vizite la obiective de interes economic din teritoriu si intalniri cu autoritati locale, initiativa implementata in premiera la editia de anul trecut, care s-a bucurat de succes ca parte integranta a evenimentului", se mai mentioneaza in comunicat. ...citeste mai departe despre " Ministrul german de Externe vine luni la Bucuresti " pe Ziare.com