Ministrul propus al Dezvoltarii contrazice CCR: Functionarul acuzat de coruptie nu trebuie dat afara

"Sustin lucrul asta cu functionarul public, indiferent de ce e acuzat, pentru ca e vorba de viata unui om. Daca e acuzat de coruptie, poate fi transferat la alt loc de munca, dar un proces poate dura cativa ani si daca la final se decide ca e nevinovat? El are familie, copii, cu ce ii intretine?", a spus Stanescu."Din punct de vedere uman, cum sa spui de un om care e doar acuzat sa-i spui pleci acasa, nu mai ai servicu, salariu, nimic? El nu mai are familie? Eu sustin ca se poate, ai posibilitatea, ca ordonator de credite, sa-l duci la alta directie, alt loc de munca, nu sa-l lasi fara loc de munca", a adaugat Stanescu.La precizarea senatorului USR Florina Presada, ca prin aceasta pozitie contrazice o decizie a CCR, Stanescu a raspuns: "E punctul meu de vedere".CCR a stabilit ca functionarii publici trimisi in judecata care exercita inca prerogativele functiei vulnerabilizeaza increderea cetatenilor in autoritati. Decizia apare in motivarea solutiei de admitere a sesizarii presedintelui Klaus Iohannis la legea privind Statutul functionarilor publici.Plenul Curtii Constitutionale a fost sesizat de seful statului, in cadrul controlului anterior promulgarii, cu privire la neconstitutionalitatea dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici.In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala cu unanimitate de voturi a admis obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Romaniei si a constatat ca dispozitiile art.I pct.14, 18 si 22 din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici sunt neconstitutionale.In motivarea solutiei pronuntate, Curtea a retinut ca dispozitiile cuprinse in art. I pct. 18 si 22 din lege incalca principiul constitutional al egalitatii in drepturi. Mai exact, daca nu s-ar suspenda raporturile de serviciu in cazul trimiterii in judecata a functionarului, in cadrul unui proces penal, acesta ar beneficia de un privilegiu, lucru contar prevederilor articolului 16 din Constitutie."Mai mult, posibilitatea lasata acestor persoane de a continua sa exercite prerogativele de functionari publici, cu to