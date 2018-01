"Voi face tot ce imi sta in putinta pentru dezvoltarea economiei romanesti, dar un rol important va avea pentru... in cadrul economiei... Imi cer scuze ca sunt emotionat. O a doua propunere si sustinere din partea mea va fi pentru crearea de noi locuri de munca, dar noi locuri de munca mai bine platite", a spus dupa audieri Danut Andrusca.Jurnalistii au intrebat cum va crea noi locuri de munca, Andrusca a indicat sec: "Este trecut in programul de guvernare. Nu vreau sa intram in detalii".Urmareste, in format LIVE TEXT, cum decurg audierile ministrilor Guvernului Dancila in Parlament"O a treia viziune este pentru sustinerea tuturor producatorilor", a continuat Andrusca.Jurnalistii au insistat: "Cum?", intrebare la care ministrul propus pentru Economie a raspuns: "Prin programul de guvernare. Aveti toate datele".El a mai spus ca mai multe detalii va oferi ulterior.De altfel, nici in cadrul audierilor din comisiile din Parlament Andrusca nu a fost prea coerent in ceea ce priveste planurile sale in fruntea Ministerului Economiei.El a citit minute bune din programul de guvernare, facand din cand in cand pauze pentru a ofta, iar la intrebarile celor din comisie a raspuns tot citind din program.Cu toate acestea, el a fost avizat in functia de ministru al Economiei cu 42 de voturi pentru, 18 voturi impotriva si nicio abtinere.Citeste si: Danut Andrusca, propunerea PSD pentru Ministerul Economiei. De cand e in Parlament a vorbit doar la depunerea juramantului ...citeste mai departe despre " Ministrul propus al Economiei, despre prioritatile sale: Nu vreau sa intram in detalii. Imi cer scuze ca sunt emotionat " pe Ziare.com