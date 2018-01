El a precizat ca nu isi va schimba adresa de e-mail - profesoruldefluide@gmail.com -, deoarece el este "profesorul de fluide"."Eu cred ca Energia este unul dintre domeniile cruciale ale economiei. Asta nu am inventat-o eu. Nu avem energie, nu se aprinde becul. Nu avem energie, nu functioneaza telefoanele. Nu avem energie, nu functioneaza nimic.Exista filme suficiente, apocaliptice, in care lipsa de energie ne duce intr-o alta societate. De aceea cred ca Ministerul Energiei trebuie sa elaboreze o strategie nationala cu o viziune clara si limpede", a declarat Anton Anton dupa validarea in comisiile de specialitate din Parlament.El a mai spus ca nu isi va schimba adresa de e-mail - profesoruldefluide@gmail.com."Sunt profesor de fluide. O viata intreaga am fost profesor de fluide. Eu am facut masini hidraulice. Am predat masini hidraulice, m-am ocupat de pompe, de tot felul de fluide. Eu sunt profesorul de fluide", a spus Anton.Comisiile permanente pentru Politica economica, reforma si privatizare, respectiv Industrii si servicii din Parlament l-au validat, luni, pe candidatul ALDE, Anton Anton, pentru functia de ministru al Energiei, cu 44 de voturi "pentru" si 13 "impotriva".Urmariti pe Ziare.com audierile din comisii si desfasurarea dezbaterilor din Parlament. Urmariti alaturi de noi prestatiile ministrilor si a premierului Viorica DancilaCiteste si Cine e Anton Anton, propus de Tariceanu ministru al Energiei ...citeste mai departe despre " Ministrul propus al Energiei: Fara energie nu se aprinde becul si nu functioneaza telefonul " pe Ziare.com