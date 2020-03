Ministrul propus al Finantelor a primit aviz negativ, desi l-au laudat si Teodorovici, si Vosganian. Vrea un comitet pentru coronavirus

Spre deosebire de audierea lui Florin Citu, din urma cu doua saptamani, care a durat aproape trei ore si a fost presarata cu multe discutii tensionate, ironii si jigniri, audierea de azi a durat mai putin de doua ore si a avut loc pe un ton relaxat.Ba, mai mult, deputatii Opozitiei s-au declarat multumiti de activitatea profesionala a lui Heius, precizand ca ii poarta respect pentru ceea ce a facut. Respect pe care, insa, a spus Varujan Vosganian , si-l va pierde in cazul in care va vota impotriva investirii propriului guvern.Chiar si fostul ministru al Finantelor a avut cuvinte de lauda la adresa sa, afirmand ca "are o experienta mare, este un om de finante".Lucian Heius a inceput prin a-si prezenta, pe scurt, CV-ul, iar apoi a explicat ce isi propune sa faca in cazul in care Guvernul Citu va trece si va fi investit in functia de ministru al Finantelor."Vom avea un mandat limitat, pana la alegerile parlamentare. Romania are o lege a bugetului aprobata, vom continua politicile bugetar-fiscale ale Guvernului Orban. Vom avea 3 obiective majore: asigurarea resurselor financiare pentru buna functionare a statului, un climat favorabil si predictibil pentru mediul de afaceri, o executie bugetara impecabila, astfel ca Romania sa se incadreze in tinta de deficit de 3%.E complicat sa ii ceri unui contribuabil sa isi plateasca taxele, atata timp cat el nu stie cum sunt folositi banii sai", a precizat Lucian Heius.Cine e Lucian Heius, propus la Finante in Guvernul Citu: Deputat la primul mandat, are 4 masini si creste oiEl a subliniat ca va continua procesul de reorganizare a ANAF, inceput de Guvernul Orban."Continuam procesul de reorganizare si eficientizare a ANAF. Trebuie folosita cu eficienta resursa ANAF", a mentionat ministrul propus al Finantelor.Lucian Heius isi propune si ajustarea Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala."Trebuie sa luam masuri de natura legislativa. Codul Fiscal si de Procedura Fiscala trebuie ajustate. Codul de Procedura Fiscala prevede ca, in momentul in care incepe executarea silita si se pune sechestru, se face o evaluare si incepe procedura de licitatie. La a patra licitatie se poate vinde cu 5% din pretul din evaluare. S-au format retele de samsari care vin sa cumpere cu 5% din pretul de evaluare. Acest lucru trebuie oprit. Pierde si statul, si debito ...citeste mai departe despre " Ministrul propus al Finantelor a primit aviz negativ, desi l-au laudat si Teodorovici, si Vosganian. Vrea un comitet pentru coronavirus " pe Ziare.com