"Avem un avantaj extraordinar. Am fost binecuvantati de Dumnezeu cu o tara care detine un lant muntos extraordinar care poate fi valorificat din punct de vedere turistic. Avem Marea Neagra, care este un bazin turistic extraordinar, avem Dunarea, avem cea mai frumoasa delta din Europa", a spus Trif.El a subliniat ca, in opinia sa, cel mai important lucru este dezvoltarea domeniului schiabil."Cred ca putem mult mai mult. (...) Din punctul meu de vedere, cel mai important lucru este dezvoltarea domeniului schiabil. In Muntii Fagaras, vorbim de peste 150 de kilometri de partii in care stratul de zapada rezista peste 200 de zile pe an.Majoritatea impatimitilor de sporturi de iarna pleaca afara in statiuni din Austria, Elvetia, Germania, Franta, statiuni consacrate. Trebuie sa le facem concurenta, astfel incat nu doar sa cream posibilitatea romanilor sa isi petreaca vacantele in Romania, dar si sa aducem un aflux mare de straini in Romania, astfel incat sa cheltuiasca ei bani in Romania, nu noi sa mergem sa cheltuim bani dincolo", a sustinut ministrul propus pentru Turism.El a primit aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului, fiind validat cu 38 voturi pentru si 13 impotriva.In aceste momente au loc audierile ministrilor in comisiile de specialitate ale Parlamentului, unde acestia isi primesc avizele.Urmariti alaturi de Ziare.com prestatiile ministrilor si a premierului Viorica Dancila.Citeste si:Ministrul propus al Energiei: Fara energie nu se aprinde becul si nu functioneaza telefonulMinistrul propus al Economiei, despre prioritatile sale: Nu vreau sa intram in detalii. Imi cer scuze ca sunt emotionatCarmen Dan se lauda cu gasirea lui Ghita, dar se spala pe maini de nereusita aducerii in tara: Sa ne adresam si Ministerului Justitiei ...citeste mai departe despre " Ministrul propus al Turismului: Trebuie sa facem concurenta statiunilor consacrate de schi din strainatate " pe Ziare.com