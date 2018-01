Ministrul propus la Finante: Leul isi va reveni pana la finalul anului

"Momentan (leul este la un nivel mai mic decat cel din constructia bugetului pe 2018 - n.red.), lucrurile se vor schimba in bine si pana la final de an o sa... Am spus ca isi revine fata de cel de astazi. Eu sper ca pe final de an sa fie exact pe nivelul la care e construit bugetul pe 2018", a spus Teodorovici.El a precizat ca indicatorii pe care este construit bugetul sunt realisti."Am avut o discutie cu colegii din Banca Nationala si per total vor fi cei pe baza carora s-a facut bugetul", a spus ministrul propus al Finantelor.Bugetul de stat pentru 2018 este construit pe o crestere economica de 5,5%, un curs mediu de 4,55 de lei pe euro si un castig mediu salarial lunar de 2.614 lei. Deficitul bugetar cash este estimat la 2,97% din PIB, in timp ce deficitul ESA este 2,96% din PIB.Veniturile bugetare proiectate pentru 2018 sunt estimate la 287,5 miliarde lei, respectiv 31,7% din PIB, iar cheltuielile la 314,5 miliarde lei, ceea ce reprezinta 34,6% din PIB.Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Finantelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.Membrii celor doua comisii au avizat noul mandat cu 19 voturi pentru, 12 impotriva si nicio abtinere.Ministrul propus pentru Finante: Declaratiile 600 si 200 ar putea fi unificateCiteste si:Ministrul propus al Economiei, despre prioritatile sale: Nu vreau sa intram in detalii. Imi cer scuze ca sunt emotionatSova: Minutul unui ministru al Transporturilor, prea scump pentru a petrece ore in sir calatorindValentin Popa, propus ministru al Educatiei: Pamblica e un regionalism. Dezacordurile sunt de la emotii, copiii sa vorbeasca bine romana (VIDEO)Ministrul propus al Turismului: Trebuie sa facem concurenta statiunilor consacrate de schi din strainatateCarmen Dan se lauda cu gasirea lui Ghita, dar se spala pe maini de nereusita aducerii in tara: Sa ne adresam si Ministerului JustitieiFifor promite ca Fortele Navale vor fi inzestrate cu un submarin produs intr-un santier romanesc ...citeste mai departe despre " Ministrul propus la Finante: Leul isi va reveni pana la finalul anului " pe Ziare.com