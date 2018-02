Ministrul Teodorovici vrea ca ANAF sa nu tina tara in loc si sa trimita instiintari online, chiar si pe varf de munte

Ministrul Finantelor a amintit ca, in fiecare an, ANAF cheltuieste zece milioane de euro doar pentru plicurile in care trimite prin Posta instiintari contribuabililor. Este motivul pentru care ar vrea ca acestea sa fie trimise in format electronic, deoarece "nu putem sa tinem o tara pe loc pentru unii sau altii", care nu au Internet.La intrebarea jurnalistilor, despre cum vor fi trimise scrisori in format electronic oamenilor din "varful muntelui", Teodorovici s-a declarat increzator ca va gasi o solutie: "O sa vedeti ca solutiile vor fi si pentru zonele din varful muntelui. O sa vedeti cat de frumos le asezam in practica"."Va dau un exemplu, asa, ca timp de cheltuiala care trebuie sa dispara urgent din zona publica. Fiscul stiti ca trimite acele plicuri catre contribuabili. Cheltuiala anuala pe aceasta zona este undeva la zece milioane de euro. Un total nejustificat. Adica putem sa aplicam aici clar o masura care sa duca la evitarea trimiterii prin Posta a acestor plicuri, pe care de foarte multe ori cei vizati nu le ridica de la Posta. Noi emitem, dar ei nu ridica si atunci este un exemplu mic, dar cumulate cu altele, veti vedea ca sumele sunt foarte mari", a mai declarat Teodorovici.Ministrul a spus ca la nivelul Guvernului va fi propus un set de masuri, acestea urmand sa fie comunicate public. De asemenea, Teodorovici spune ca suntem in secolul 21, iar din cauza celor care nu au Internet, "nu putem sa tinem o tara pe loc""Va fi un set de propuneri, il discutam la nivelul conducerii Guvernului si vom comunica public toate aceste masuri. Cei care spuneti ca nu au (Internet - n.r.), eu am urmatoarea abordare, repet, suntem in secolul 21, intr-un an destul de avansat. Nu putem sa tinem o tara pe loc pentru unii sau altii. Vom vedea pentru fiecare zona in parte ce se poate face la nivelul administratiei centrale si locale, pentru ca toti cei care sunt contribuabili sa aiba acces, sa poata sa comunice online cel putin cu zona de Fisc", a continuat acesta. ...citeste mai departe despre " Ministrul Teodorovici vrea ca ANAF sa nu tina tara in loc si sa trimita instiintari online, chiar si pe varf de munte " pe Ziare.com