Ministrul Transporturilor a demisionat, asa cum i-a cerut partidul: Sunt un om de onoare

Sova a fost de dimineata la Palatul Victoria, pentru a-si depune demisia inainte de sedinta comuna cu Executivul de la Chisinau. Demisia a fost inregistrata in jurul orei 11:00."Sunt un om de onoare", a spus el presei, potrivit Digi24.Deputatul PSD Valeriu Steriu anuntase inca de dimineata ca ministrul urmeaza sa isi prezinte demisia.In aceeasi zi in care si-a anuntat demisia, Lucian Sova a transmis presei doua comunicate prin care anunta nereguli la Metrorex si CFR Iata aici detalii:Posibila frauda de 118 milioane de lei la metroul din Drumul Taberei! Ministerul Transporturilor sesizeaza specialistii UEDesi e in sapa de lemn, CFR Marfa a pierdut intentionat o licitatie care i-ar fi adus 19 milioane de leiPrecizam ca social-democratii au cerut, in sedinta Comitetului Executiv National al partidului, demisia de onoare a ministrilor Paul Stanescu si Lucian Sova.Tot CEx a decis miercuri, in unanimitate, sa ii propuna pe Lia Olguta Vasilescu si Mircea Draghici pentru functiile de ministru al Dezvoltarii, respectiv ministru al Transporturilor. Urmeaza ca cele doua nominalizari sa fie trimise din nou catre Iohannis.Marti, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu va semna decretele de numire in functia de ministru al Transporturilor pentru Lia Olguta Vasilescu si pentru Ilan Laufer, care a fost propus initial de PSD pentru portofoliul Dezvoltarii Regionale, asta pentru ca nu a semnat revocarile lui Lucian Sova (Transporturi) si Paul Stanescu (Dezvoltare) .