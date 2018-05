Ministrul Transporturilor ii spune Corinei Cretu ca a gresit destinatarul si ca nu pierdem bani UE

"Am vazut aceasta scrisoare, maine ne vom intalni cu toti antreprenorii care lucreaza in infrastructura, atat pe rutier, cat si pe feroviar. Ceea ce este continut in scrisoarea doamnei Corina Cretu cred ca face referire la perioade anterioare exercitiului pe care il avem noi in ultimul an. Din perspectiva absorbtiei pe fonduri europene, din POIM, infrastructura, nu este singura responsabila.POIM gestioneaza si alte domenii si probabil ca exista niste ratiuni pentru care doamna Corina Cretu a facut acest lucru. Avem grija ca niciun proiect sa nu se blocheze si sigur ca ne straduim sa tinem cont de greselile trecutului, daca acestea au fost", a declarat Lucian Sova.El a sustinut ca nu exista riscul de dezangajare."La aceasta ora in gestiunea Ministerului Transporturilor proiecte pe infrastructura deja sunt la un grad de supracontractare pregatita care depaseste 200%", a adaugat Sova.Scrisoarea Corinei CretuComisarul european, Corina Cretu, i-a transmis, pe 25 aprilie, premierului Viorica Dancila, ministrilor Lucian Sova si Rovana Plumb, o scrisoare in care isi exprima ingrijorarea cu privire la riscul dezangajarii fondurilor UE, potrivit documentului prezentat, luni, de PNL."Ma adresez dumneavoastra cu privire la situatia actuala a investitiilor din domeniul transporturilor, ca parte a Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) pentru perioada 2014-2020. Avand in vedere ca ne apropiem de jumatatea actualei perioade de programare si ca este momentul in care serviciile Comisiei incep pregatirile pentru urmatoarea perioada de programare, sunt extrem de ingrijorata cu privire la planificarea si implementarea proiectelor de infrastructura de transport care sunt cofinantate de Fondul de coeziune si de Fondul european de dezvoltare regionala (FEDER) in Romania. (...)In acest sens autoritatile romane vor trebui sa acorde o atentie deosebita exercitiilor bugetare pentru doua faza se vor apropia de finalizare iar noile proiecte risca a fi inca in faza de demarare, fara sa genereze cheltuielile necesare", afirma comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, in scrisoarea adresata ministrului Transporturilor, Lucian Sova, ministrului Fonduri ...citeste mai departe despre " Ministrul Transporturilor ii spune Corinei Cretu ca a gresit destinatarul si ca nu pierdem bani UE " pe Ziare.com