Ministrul Transporturilor va schimba conducerea CNAIR: Procesul de selectie a fost viciat

"Fac un apel catre decidentii Registrului Comertului sa nu inregistreze aceasta hotarare in conditiile in care sunt suficiente elemente", a declarat Lucian Bode.Ministrul Transporturilor a prezentat modul in care procesul de selectie s-a desfasurat, explicand conditiile procedurii.Bode a subliniat ca Georgeta Bumbac si Costin Mihalache au fost printre cei care au stabilit conditiile selectiei, tot ei fiind, in acelasi timp, candidatii acceptati ulterior."CNAIR, prin directorul general Scarlat, (...) in 18 octombrie si in 4 noiembrie, solicita Directiei de Management si Guvernanta Corporativa anularea acestui proces. Am aici documente. Spunand printre altele, procesul de selectie este unui discriminatoriu. Ce spunea, ce conditii erau puse? Sa fi condus o companie cu minim 5.000 de angajati. Oare cine o sa fie respectivul? Cu buget de peste un miliard de euro, sa fi fost in top management minim un an si patru luni. Oare cine a fost un an si cinci luni director? Mai urma sa ii spuna inaltimea, greutatea si culoarea ochilor si era clar.Acestea erau conditiile de participare la selectie. Mai mult, membrii comitetului de remunerare si nominalizare desemnati prin decizia Consiliului de Administratie, cei care trebuiau sa stabileasca conditiile - cat, cum si asa mai departe -, erau si candidatii si culmea au fost si selectati doi dintre ei, domnul Mihalache si doamna Bumbac. Trei: profilul candidatului trebuia stabilit de AGA, alta conditie. Aceasta hotarare nu exista", a spus Bode.Acesta a adaugat ca hotararea AGA (Adunarea Generala a Actionarilor Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere) a fost trimisa la Registrul Comertului fara a contine toate elementele si cere Registrului sa nu inregistreze hotararea."In conditiile in care totusi in 4 a X-a, nu intamplator am spus ca voi trata cu maxima atentie toate deciziile luate in aceasta institutie, in intervalul 10 octombrie - 4 noiembrie. In 4 a X-a se adopta respectiva hotarare, se finalizeaza procesul de selectie si cu toate ca un membru selectat nu depune declaratia de exercitare a mandatului conform legii, ami exact acceptata.Cu toate ca un membru din cei 5 selectati nu depune aceasta