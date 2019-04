Miscare neasteptata a lui Iohannis: Consulta Parlamentul inca o data pe referendum

Seful statului a avertizat totodata Guvernul sa nu dea nicio ordonanta de urgenta pe justitie pana cand nu afla vointa poporului.Presedintele e obligat sa consulte Parlamentul inainte de convocarea unui referendum, iar alesii sunt obligati sa decida, in cel mult 20 de zile de la solicitarea sefului statului, daca sunt de acord, cu votul majoritatii celor prezenti.In declaratia de astazi a lui Iohannis s-au evidentiat doua teme majore. Seful statului a spus ca sub nicio forma nu este de acord cu amnistia si gratierea coruptilor si nici cu modul in care PSD-ALDE guverneaza prin ordonante de urgenta. Iohannis considera ca e necesara reglementarea ordonantelor, precum si posibilitatea contestarii lor la Curtea Constitutionala.Amintim ca Iohannis a anuntat, pe 28 martie, ca va convoca referendum pe justitie pe 26 mai, in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare.Inca nu stim care va fi intrebarea ce va fi pusa in cadrul referendumului, aceasta urmand sa fie stabilita dupa consultarea Parlamentului.Ziare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT declaratiile presedintelui Klaus Iohannis:- Buna ziua! Vom avea referendum pe 26 mai.- Acum este un lucru cunoscut ca guvernarea pesedista a esuat. Mult promisele spitale, in special cele regionale, nu mai exista nici macar pe hartie.- Autostrazile s-au pierdut in sertarele si pe coridoarele ministerului de resort.- Economia sufera din cauza experimentelor facute de PSD.- Dar cel mai grav e ca asaltul PSD asupra Justitiei nu se mai termina. Un asalt constant, continuu, inceput cu OUG 13 prin care pesedistii au vrut dintr-o lovitura sa scape de justitie, sa-si albeasca dosarele. Au vrut atunci sa dea amnistie si gratiere.- Tema nu numai ca nu a fost abandonata de PSD, este pastrata in continuare si in continuare PSD-istii isi doresc amnistie si gratiere pentru corupti.- Eu nu pot sa accept amnistie si gratiere pentru corupti.- O imensa problema a aparut pe parcursul guvernarilor pesediste si intre timp stim ce vrea PSD si cum actioneaza. Aceasta problema sunt ordonantele de urgenta care se dau intr-un mod total netransparent, fara consultari prealabile, fara a exista o claritate de ce e nevo ...citeste mai departe despre " Miscare neasteptata a lui Iohannis: Consulta Parlamentul inca o data pe referendum " pe Ziare.com