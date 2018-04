Miscari de trupe la Institutul Revolutiei Romane: Ion Iliescu lanseaza un nou partid la 30 de ani de la evenimentele din 1989?

Infiintat in 2004 si aflat in subordinea Senatului, Institutul Revolutiei Romane (IRR) este patronat de fostul presedinte Ion Iliescu, iar directorul general castiga 7.359 lei lunar, scrie Adevarul.Se pare insa ca nu acesti bani ar fi miza, ci altii, mult mai multi, iar scopul urmarit ar fi unul politic.Claudiu Iordache sustine intr-o scrisoare deschisa adresata presedintelui Klaus Iohannis ca este singurul care mai poate interveni pentru a opri confiscarea IRR de catre un grup care "incearca sa deturneze programele sale de cercetare si bugetul institutiei".Pe scurt, revolutionarul timisorean afirma ca mai multi membri ai Colegiului National al IRR ar fi fortat infiintarea unei Comisii de analiza, care a "somat abuziv Institutul sa-i puna la dispozitie acte si documente din departamentele financiar-contabil si personal", scopul real urmarit fiind "de a-l indeparta pe Directorul General, care se impotriveste semnarii unui protocol de asa zisa colaborare cu o Asociatie, inca neinfiintata, numita 'Revolutia 30', gandita sa preia prerogativele Institutului si a beneficia nelegal de sediul si bugetul sau".Claudiu Iordache s-a opus acestui demers, iar in 30 martie a fost demis de Colegiul IRR, fiind inlocuit cu Gelu Voican Voiculescu. Imediat, Iordache si-a dat demisia si din colegiu."A existat un scop nici macar ascuns: incercarea de a acapara resursele, sediul si activitatea de cercetare a IRRD pentru a le pune la dispozitia unei Asociatii 'Revolutia 30', ce ar urma, in anul aniversar 2019, sa faca trecerea spre un partid al 'fostilor' din jurul presedintelui Iliescu! Am cautat continuu sa nu permit deriva unui Institut de cercetare istorica inspre o oficina politica!", a scris pe blog acesta.Cum s-a ajuns aiciJurnalistii de la Adevarul publica stenograma unei sedinte din 9 martie, in care grupul format din Gelu Voican Voiculescu, Cazimir Ionescu, Razvan Theodorescu si Emil Cutean, toti apropiati de PSD, ar fi incercat sa-l santajeze pe Claudiu Iordache, acuzandu-l ca a depus acte false la Curtea de Conturi:" (...)Emil Cutean: 'Domnule, haideti sa va spun eu pe fata, eu incerc destituirea directorului gener ...citeste mai departe despre " Miscari de trupe la Institutul Revolutiei Romane: Ion Iliescu lanseaza un nou partid la 30 de ani de la evenimentele din 1989? " pe Ziare.com