Mobilizare masiva in tara pentru mitingul PSD: Organizatiile se lauda ca aduc mii de oameni in Capitala

Lideri din mai multe organizatii PSD din tara au declarat ca au mobilizat mii de oameni pentru mitingul de sambata, de la Bucuresti, cei mai multi urmand sa plece din judetul Olt - 10.000 de persoane si din Iasi - 6.000 de sustinatori.Secretarul general al PSD Olt, Virgil Delureanu, a declarat ca deplasarea celor 10.000 de oameni se va face atat cu autoturismele proprii ale membrilor si simpatizantilor, cat si cu autocare si microbuze."PSD Olt va avea peste 10.000 de oameni la mitingul pe care partidul il va organiza sambata in Bucuresti. Ne vom deplasa cu mijloace de transport in comun si cu autoturisme personale. Mergem acolo sa sustinem statul de drept, democratia, manifestand impotriva abuzurilor de tot felul care au tot avut loc in ultimul timp in Romania", a declarat secretarul general al PSD Olt.O delegatie numeroasa va deplasa la mitingul din Capitala si organizatiile PSD din Dolj, Teleorman si Valcea, reprezentantii acestora nu au inaintat insa o cifra exacta.IasiSurse politice au declarat, marti, ca Partidul Social Democrat (PSD) - filiala Iasi va merge cu aproximativ 6.000 de persoane la mitingul de la Bucuresti. Este vorba despre membri ai formatiunii politice, precum si de simpatizanti.AlbaPeste 2.500 de persoane din judetul Alba merg la mitingul de sambata de la Bucuresti, o parte cu microbuze, iar altii cu masini persoanele, au declarat, marti, reprezentantii PSD Alba."Vor participa membri PSD, simpli simpatizanti ai partidului, dar si alte persoane care sunt impotriva abuzurilor", au declarat surse din PSD.Potrivit acelorasi surse, la sediul partidului, au venit oameni care nu au nicio legatura cu politica insa sunt nemultumiti de abuzurile din Romania si vor sa participe la miting.GorjPSD Gorj merge la mitingul din Piata Victoriei cu 2.000 de membri, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al PSD Gorj, Anca Bordusanu."Mitingul se va desfasura sambata, incepand cu ora 20:00, in Bucuresti, Piata Victoriei, acolo vor fi peste 100.000 de membri ai Partidului Social Democrat. Asteptam si invitam pe orice cetatean care doreste sa participe la acest miting sa ni se alature, pret de o ora, o ora si jumatate.In ceea ce priveste organizatia d