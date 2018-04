Modificarea Legii finantarii partidelor: Subventiile platite de stat au crescut in martie cu aproape 10 milioane de lei

In plenul din 19 decembrie 2017, Camera Deputatilor a votat, in calitate de for decizional, initiativa legislativa a deputatului PSD Mircea Draghici, prin care a fost modificata Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, conform datelor de pe site-ul Camerei.Astfel, a fost schimbata prevederea "partidele politice primesc anual subventie de la bugetul de stat, in conditiile legii" in "suma alocata anual partidelor politice de la bugetul de stat este de cel putin 0,01% si de cel mult 0,04% din produsul intern brut". Legea a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis pe 16 ianuarie.Despre ce sume este vorbaPotrivit site-ului Autoritatii Electorale Permanente (AEP), subventiile din luna decembrie 2017, inaintea modificarii legii mentionate, pentru PSD, PNL, USR, ALDE si PMP au avut valoarea totala de 3.254.095 de lei.Dupa schimbarea in Parlament a legii, in ianuarie partidele au incasat in total 3.861.664 de lei, in februarie - 3.873.807 de lei, in martie suma totala a ajuns pana la 13.476.154 de lei, iar in luna aprilie formatiunile politice parlamentare au primit in total subventii de la stat in valoare de 7.074.589 lei.Cum s-au impartit baniiIn ianuarie, subventiile primite de partide au fost dupa cum urmeaza: PSD - 2.115.007 lei, PNL - 1.037.960 lei, USR - 297.710 lei, ALDE - 247.258 lei, PMP - 163.728 lei.In februarie: PSD - 2.204.374 lei, PNL - 1.009.961 lei, USR - 297.002 lei, ALDE - 219.525 lei, PMP - 142.943 lei.In martie: PSD - 7.668.552 lei, PNL - 3.513.441 lei, USR - 1.033.207 lei, ALDE - 763.682 lei, PMP - 497.270 lei.In aprilie: PSD - 4.025.766 lei, PNL - 1.844.454 lei, USR - 542.404 lei, ALDE - 400.911 lei, PMP - 261.052 lei. In total luna aprilie - 7.074.589 lei.Cum s-a votat legeaLa votul din sedinta plenului Camerei Deputatilor din 19 aprilie au fost prezenti 252 de deputati. Initiativa legislativa care a modificat Legea privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale a fost adoptata cu 222 voturi "pentru", 24 "impotriva" si sase abtineri. Din 51 de deputati liberali, unul singur a votat impotriva Legii amintite. Vot impotri... citeste mai departe despre " Modificarea Legii finantarii partidelor: Subventiile platite de stat au crescut in martie cu aproape 10 milioane de lei " pe Ziare.com