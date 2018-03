Legile Justitiei au fost adoptate in Senat printr-un vot final. Opozitia le va contesta din nou la CCR

Astfel, dupa punerea articolelor in acord cu deciziile CCR, Legea 303/2004 a fost adoptata cu 83 voturi "pentru" si 36 devoturi "impotriva", iar Legea 304/2004 a fost adoptata cu 83 de voturi "pentru", 35 de voturi "impotriva" si o abtinere. Legea 317/2004 a fost adoptata cu 82 de voturi "pentru", 36 de voturi "impotriva" si o abtinere, iarIn urma amendamentelor adoptate, legile Justitiei nu au suferit modificari de fond fata de forma adoptata de Camera Deputatilor.Liderul senatorilor USR, Vlad Alexandrescu, a cerut retragerea de pe ordinea de zi a celor trei legi ale justitiei, dar cererea a fost respinsa prin vot.Senatorul PNL Daniel Fenechiu a spus va vota impotriva Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si spune ca modificarile aduse acesteia nu sunt semnificative." (...) PNL s-a opus la dezbaterea precedenta, inainte de decizia Curtii. Modificarile care au intervenit sunt niste modificari care, din punctul de vede al PNL, nu sunt semnificative. Faptul ca sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie incepe sa functioneze in trei luni, nu in sase, cum era in textul initial (...) sunt niste mici brizbrizuri care nu schimba in niciun fel nici continutul legii, nici pozitia pe care PNL a avut-o si si-o mentine despre aceasta lege (...) PNL va vota impotriva acestei legi", a spus Daniel Fenechiu.De asemenea, senatorul PMP Dorin Badulescu a afirmat ca aceste legi scindeaza societatea si creeaza controverse, afirmand ca PMP va vota impotriva adoptarii celor trei legi ale justitiei."Legi de tipul celor pe care le avem acum in discutie sunt de natura sa scindeze societatea in doua. Sunt de natura sa creeze controverse, atata timp cat nu sunt sufficient dezbatute, intelese si modificate, cu atat mai mult cu cat si cuprind prevederi care nu sunt intocmai cu principiile unei societati din care astazi facem parte.Faptul ca acestei legi nu au avut un parcurs normal, au fost promovate printr-o comisie speciala, procedura a fost netransparenta si lipsita de dezbateri reale, efectiv, si consistente, mai ales ca este un domeniu sensibil (...) conduce la ideea ca se ...citeste mai departe despre " Legile Justitiei au fost adoptate in Senat printr-un vot final. Opozitia le va contesta din nou la CCR " pe Ziare.com