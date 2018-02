"De duminica incoace asistam la o inscenare facuta tocmai ca sa se ajunga la aceasta decizie, care este politica, de demitere a doamnei Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef DNA. Sigur ca sunt probleme la DNA Ploiesti, dar trebuie sa nu uitam ca in aceasta inscenare actorii principali au fost inculpati, trimisi in judecata, persoane anchetate, familia Cosma de pilda are termen chiar in februarie (...). Deci discutam de penali care practic pregatesc lucruri ingrozitoare, cum ar fi desfiintarea DNA", a spus Macovei pentru RFI Romania.Vlad Cosma a difuzat duminica mai multe inregistrari in care discuta cu fostul procuror DNA Mircea Negulescu si cu procurorul sef DNA Prahova, Lucian Onea, cu privire la fabricarea si plantarea de probe intr-un dosar DNA.Fostul ministru al Justitiei considera ca "PSD a ramas un partid-stat si face schimbari in justitie pe criterii politice, incalca separatia puterilor in stat, incalca Constitutia si practic arata ca e un partid bolnav, care nu poate sa ne tina in democratie, dimpotriva, ne scufunda, e ca o piatra de moara de gatul democratiei din Romania".Ea crede ca actualul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, va propune demiterea lui Kovesi de la sefia DNA, "pentru ca se joaca cu aceasta chestiune si practic se joaca cu tara si cu oamenii si cu toti cei care au iesit in strada in apararea DNA".Baletul lui Tudorel Toader cu revocarea Codrutei Kovesi. Cui foloseste?Europarlamentarul a mai aratat ca se urmareste comasarea DNA cu DIICOT, adica "anihilarea uneia dintre puterile statului"."Ce se intampla este o lovitura de stat impotriva ordinii de drept si incepe la sediul PSD", a spus Macovei.Citeste mai multe despre Monica Macovei: Asistam la o inscenare. Se doreste comasarea DNA cu DIICOT pe site-ul RFI Romania. ...citeste mai departe despre " Monica Macovei: Asistam la o inscenare. Se urmareste comasarea DNA cu DIICOT " pe Ziare.com