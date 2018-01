Monica Macovei, dupa avertismentul CE: Opriti modificarile la Codurile Penale! Altfel, ne scoateti din UE!

Declaratiile au fost postate pe Facebook miercuri, la scurt timp dupa ce Comisia Europeana a discutat despre situatia Justitiei din Romania si a transmis un apel la Parlamentul de la Bucuresti, cerandu-i sa tina cont de recomandarile facute cu privire la legile Justitiei si la modificarea Codurilor Penale."Romanii trebuie sa mai indure o rusine din cauza lui Dragnea", subliniaza Monica Macovei."Romania este avertizata de Comisia Europeana pentru nerespectarea angajamentelor asumate la aderare, in 2007. Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca actiunile propuse, respectiv modificarile la legile justitiei si la codurile penale. Comisia transmite ca 'va analiza in detaliu modificarile finale aduse legilor justitiei, codurilor penale si legilor privind conflictul de interese si coruptia pentru a stabili impactul acestora asupra eforturilor de garantare a independentei sistemului judiciar si de combatere a coruptiei'.Aici ne-au adus Dragnea&Tariceanu, cu sprijinul UDMR si gasca lor pro-coruptie si impotriva justitiei. Oricat ar incerca PSD&ALDE si posturile tv ale mogulilor penali sa ascunda realitatea, aceasta se vede foarte clar la Bruxelles. PSD&ALDE&UDMR pun in pericol situatia Romaniei in Uniune", a scris Monica Macovei pe Facebook.Mai mult, europarlamentarul reaminteste ca "pe 29 ianuarie 2018 se voteaza in Comisia LIBE declansarea procedurii prevazute de art. 7 din Tratatul Uniunii Europene impotriva Poloniei"."Dragnea,Tariceanu&comp. vor sa ne aduca aici? Sa pierdem, ca tara membra a UE, dreptul de vot la masa guvernelor si presedintilor UE? Romanii nu vor!", a conchis Monica Macovei, facand trimitere la zecile de mii de romani care au iesit in strada, in tara si in strainatate, pentru a cere respectarea Justitiei si a statului de drept in Romania.La randul sau, europarlamentarul PMP Siegfried Muresan a subliniat ca mesajul transmis miercuri de Comisia Europeana este de o duritate fara precedent, Romania riscand sa piarda fonduri europene din cauza deciziilor luate la Bucuresti.Citeste mai multe despre: Siegfried Muresan: Avertismentul UE la adresa Romaniei e de o duritate fara precedent. Riscam sa pierdem fonduri europene.Comisia Euro ...citeste mai departe despre " Monica Macovei, dupa avertismentul CE: Opriti modificarile la Codurile Penale! Altfel, ne scoateti din UE! " pe Ziare.com