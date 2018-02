Motiune impotriva ministrului Muncii: Opozitia acuza fiscalitatea haotica, lipsa de pregatire a ministrului si promisiunile fara acoperire ale PSD

PNL a sustinut, prin deputatul Mara Calista, ca Romania sufera in ultimaul an de "fiscalitate haotica cronica", ministrul Muncii fiind acuzat ca au fost create inechitati intre sistemul public si cel privat,"In ultimul an de zile vedem o Romanie care sufera de o boala incurabila - se numeste fiscalitate haotica cronica (...) Ati reusit sa dati peste cap complet sistemul economic fiscal si social romanesc si ati creat profunda inechitate intre mediul public si cel privat. Ele trebuie tratate la pachet, doamna ministru, pentru ca toate produc efecte in veniturile romanilor.Sa omori un sector intreg doar pentru ca ati gasit cateva probleme, sa omori unitatile protejate doar pentru ca sunt cateva cazuri punctuale, insemna lipsa de raspundere si sa lasi pe drumuri niste oameni care nu au o alternativa din partea statului.O tara intreaga nu va respecta, pentru ca ati ingenunchiat economic coloanele vertebrale ale Romaniei", a declarat deputatul PNL Mara Calista in timpul dezbaterilor pe motiune din plenul Camerei Deputatilor.In opinia USR, Lia Olguta Vasilescu este nepregatita, dovada fiind ordonantele de urgenta care "carpesc" cadrul legal."Pe langa faptul ca e nepregatita, doamna Olguta Vasilescu este incompetenta. Nici cand se discuta legea salarizaii in Comisia de munca, nici pana azi nu are habar de efectele acestei legi si a altora care vin la pachet.Daca ar fi fost competenta, nu ar fi fost nevoie de o serie de ordonante de urgenta care sa carpeasca cadrul legal. Daca ar fi fost competenta, ar putut sa prezinte studiul de impact a ceea ce se afla in fatsmagoriile la legea salarizarii. Nici pana in ziua de astazi acest lucru nu l-a putut face (...) ", spune deputatul USR Cristian Seidler.UDMR a acuzat PNL ca prin depunerea motiunii dimple impotriva ministrului Muncii creeaza o disputa politica, fara a nega insa problemele cu care se confrunta cetatenii."Consideram ca prin acest demers (depunerea motiunii simple - n.red.), PNL creeaza o disputa politica, folosindu-se de intrumente politice. Intr-adevar, Ministerul Muncii se confrunta cu probleme, trebuie sa discutam pe larg desp ...citeste mai departe despre " Motiune impotriva ministrului Muncii: Opozitia acuza fiscalitatea haotica, lipsa de pregatire a ministrului si promisiunile fara acoperire ale PSD " pe Ziare.com